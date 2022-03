Eva Mendes diseña el 'look animal print' que nos gustaría ver en doña Letizia Rojo, con estampado salvaje y cargado de lentejuelas. Así es el conjunto con vocación de superventas ideado por la actriz

Aunque ha sido la industria del cine en la que Eva Mendes comenzó su trayectoria, lo cierto es que desde 2013 hay una gran pasión que llena la vida profesional de la actriz: el diseño de moda. En aquel año empezó a trabajar con la firma New York & Company consiguiendo incluso llevar sus propuestas a la Semana de la Moda de Nueva York. Seis años después, la intérprete podría haber logrado otro hito al crear un look que podría encajar perfectamente en cualquiera de los armarios de las royals. Máxima de Holanda, Rania de Jordania, Meghan Markle, Kate Middleton o la propia doña Letizia son algunas de las mujeres de la realeza que no pierden de vista las tendencias. En un acto de la agenda oficial o incluso en una de las próximas citas navideñas, el diseño creado por la artista apunta maneras. Como directora creativa reconvertida, con un pasado en otro sector, ¿será su firma la próxima en colarse en los vestidores más exclusivos como ya consiguió este año Victoria Beckham?

Pero, ¿qué es exactamente lo que ha diseñado la actriz que tanto furor ha causado en sus perfiles sociales? Tratándose de algo que conquistaría a las mujeres de la realeza, es obvio que tenía que tratarse de una mezcla elegante. Pero además de crear algo sofisticado, el color escogido por Eva ha sido el rojo. Una tonalidad que no solo favorece tanto a rubias como morenas, sino que es el que muchas royals reservan para sus citas más importantes. Viendo la imagen que compartió la intérprete este viernes queda más que confirmado que se trata de una elección muy glamurosa, una foto en la que ella también modelaba el look creado por sí misma.

"¿Cómo? ¿Que todavía no tienes el estampado rojo de cebra? Estás de suerte, acaba de salir mi colección con New York & Company", escribía la actriz en sus perfiles sociales. Aunque podría pasar por un vestido ya que el estampado es el mismo, lo cierto es que el conjunto es un dos piezas. La parte de arriba es un body semitransparente de cuello camisero con manga francesa ligeramente abullonada. Una prenda que, además, se encuentra actualmente rebajada de 50 euros a 25 euros. Por otro lado, la falda lápiz, también rebajada (de 81 euros a 41), está cubierta de lentejuelas, un acabado brillante que la convierten en el broche perfecto para las fiestas.

Lo mejor de su look, además de que conquistaría fácilmente a las mujeres de la realeza, muy partidarias de este tipo de acabados, estampados -uno de los últimos ejemplos es el diseño que estrenó doña Letizia en Cuba hace unos meses, como se ve sobre estas líneas-, colores y siluetas, es que se puede reciclar el resto del año si se combina con prendas lisas o de tejidos más cómodos como es el punto. Un jersey negro para rematar la falda o unos pantalones vaqueros para lucir el top estampado son algunas opciones para exprimir las prendas que pueden encajar en todos los estilismos que se nos ocurran tirando de los básicos del armario.