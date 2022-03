El abrigo a cuadros de Jennifer Lopez, el mejor relevo de los vestidos 'midi' en invierno La estrella propone una combinación que suma centímetros de altura para sus botas 'over the knee'

Si hay que escoger a una celebrity que se atreva con los estilismos más rompedores y, además, los encaje a la perfección en su estilo, esa sería, sin duda, Jennifer Lopez. A sus 50 años, la cantante acostumbra a optar por looks que, lejos de ser convencionales y monótonos, demuestran su rotunda personalidad. Experta en combinar prendas de maneras inesperadas y en aplicar las mejores fórmulas para disimular su archiconocida altura -1,64 metros-, la artista consigue hacer de cada estilismo una prueba de que el famoso dicho 'quien no arriesga, no gana' es totalmente cierto. En esta ocasión, el frío neoyorquino no ha supuesto un impedimento para que Jennifer Lopez se sumase a uno de los looks más recurrentes en otoño: el dúo de vestido y botas altas. ¿La novedad? Le ha dado un giro para adaptarla a su estilo personal.

Con vocación de ser una de las tendencias más versátiles para resolver tanto un look de oficina como uno de noche, el tándem formado por faldas o vestidos midi con botas altas se ha impuesto como la mejor alternativa al clásico dúo de jersey y vaqueros. Y eso, Jennifer Lopez, lo sabe. Pero en su afán por proponer nuevas formas de entender la moda, la intérprete ha cambiado la falda midi por un abrigo que cae justo por encima de las rodillas.

Apostando por un modelo de cuadros tartán en rojo y negro con acabados en cuero y con detalle de cadena, de la firma Coach, Jennifer López combina su abrigo con un bolso negro de estilo vintage de la misma marca y con unas botas de caña alta negras, de Jimmy Choo. La cantante aprovecha la altura de la caña de sus botas, que coincide con el largo de su abrigo, para estilizar visualmente su figura, un truco que demuestra que las piezas mini son las que mejor casan con las botas mosqueteras para las más bajitas. Además, al elegir unas botas negras, alarga y afina sus piernas al máximo, un efecto que se ve potenciado por la amplia anchura del abrigo.

La diva no descuida ningún estilismo a pesar de estar viviendo su etapa profesional más ajetreada. Y es que, por primera vez actuará en el descanso de la Superbowl junto a Shakira, que tendrá lugar el próximo 2 de febrero. Además, se ha estrenado recientemente la película Estafadoras de Wall Street, en la que es protagonista, y se encuentra en pleno rodaje de Marry Me, un largometraje en el que interpreta a una estrella del pop -y que tendremos que esperar al 2020 para ver-.

Haz click para ver el documental de Jennifer López, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!