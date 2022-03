Jennifer Lopez y su lección de estilo en Nueva York para llevar pantalón lencero en días fríos

Puede que Estafadoras de Wall Street sea el proyecto de Jennifer Lopez que se encuentra actualmente en pantallas. Sin embargo, la cantante tiene la agenda hasta arriba con Marry Me, la película que está rodando ahora mismo y que, al estar situada en Nueva York, hace que la actriz sea vista a menudo por la Gran Manzana. No solo en el set de rodaje hemos podido descubrir a JLo como Kat Valdes, la diva del pop que interpretará en la comedia romántica, sino también cumpliendo el resto de sus compromisos. Y, por supuesto, sin descuidar tampoco su faceta como madre, ya que este lunes acudió con Emme a un cine de la ciudad. Si, por lo general estamos habituados a que los estilismos atrevidos de la intérprete sean casi el denominador común de sus apariciones -algo que parece querer cambiar de un tiempo a esta parte-, lo cierto es que en esta ocasión sorprendió con un look en verde mucho más holgado con un plus añadido: demuestra que el pantalón lencero también se puede llevar esta temporada a pesar del frío. Su truco es saber cómo combinarlo.

VER GALERÍA

Para la cita madre e hija, Jennifer apostó por la que se está convirtiendo en una de sus firmas más utilizadas estos meses, Sally LaPointe. El romance de la estrella con la marca viene de lejos, ya que hace unos meses desvelaba su obsesión por los sombreros de copa alta que la diseñadora incluyó en su propuesta Otoño/invierno 2019-2020. Esta visita al cine habría sido la ocasión perfecta para experimentar con otras creaciones y, como siempre, volver a dar la campanada con el resultado final. En verde de la cabeza a los pies -recordemos que un beneficio de crear mezclas monocromáticas son los centímetros extra que se añaden visualmente-, la artista lució un jersey de cachemira en esmeralda con detalles de pelo a la altura de los codos.

Una prenda de cuello alto que garantizaba que la intérprete no solo iba ben abrigada, sino que lo hacía con mucho estilo. Gracias a esa pieza, Jennifer no tuvo problema en añadir unos pantalones palazzo en satén de la misma marca. El tejido, que ya de por sí es frío al tacto, funcionaba a la perfección con la parte superior al crear un juego de texturas. Como toque final, y, por supuesto, respetando el total look en verde, la diva del pop añadió unos stilettos a tono de Jimmy Choo.

VER GALERÍA

No faltaron los detalles finales que hicieron de la mezcla una combinación 100% estilosa. Jennifer se aseguró de darle su toque personal al estilismo con un finísimo cinturón a juego que se encargaba de marcar el talle de la artista, un truco muy socorrido cuando el objetivo es resaltar la silueta incluso luciendo prendas gruesas. También quiso equilibrar el look liso dándole un punto divertido con un bolso de Longchamp (514,64 euros). Un modelo con estampado de serpiente que sumaba puntos de elegancia.

Haz click para ver el documental de Jennifer López, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!