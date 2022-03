Zara pone a la venta el icónico vestido de la princesa Diana que veremos en 'The Crown' La firma española lanza por menos de 50 euros la versión asequible de uno de los looks más significativos de la recordada 'royal'

Han pasado más de dos décadas desde el fatal accidente de coche que acabó con la vida de Diana de Gales, pero la querida princesa continúa teniendo una gran influencia en distintos sectores, entre ellos, el de la moda. No son pocas las ocasiones en las que las mujeres de sus hijos, Kate Middleton y Meghan Markle, tienen guiños con ella al recuperar sus joyas o elegir diseños similares a los que lució, pero no solo su familia se fija en ella. A día de hoy, son muchos los diseñadores que se inspiran en los looks de Diana durante las décadas de los 80 y 90, puesto que está considerada como un absoluto referente. La última prueba de este efecto la podemos encontrar entre las nuevas propuestas de Zara.

VER GALERÍA

La marca asequible española ha puesto a la venta un diseño inspirado en uno de los looks más icónicos de la madre de los príncipes Harry y Guillermo, un vestido midi de lunares con escote redondeado, hombros estructurados y manga larga que contaba con falda envolvente y un favorecedor efecto corsé en la cintura. El toque de originalidad venía de la mano del drapeado en el cuello. Este estilismo, que remató con tocado tipo casquete a tono decorado con un gran lazo, bolso de mano tipo sobre blanco y su inconfundible anillo de compromiso azul, está ahora más de actualidad que nunca, puesto que se trata de uno de los que va a recrear la serie The Crown en su cuarta temporada.



- Lee también: El 'efecto Diana' o por qué los diseñadores siguen pensando en ella 22 años después

VER GALERÍA

Hace un par de meses trascendieron imágenes del rodaje de la ficción en España, en las cuales podíamos ver a Emma Corrin, la actriz que encarnará a la princesa Diana, caracterizada y ataviada con dos de sus conjuntos inconfundibles. Ambos formaron parte de la maleta de la Princesa en el tour que realizó por Australia junto a Carlos de Inglaterra en 1983, y uno de ellos estaba protagonizado, precisamente, por el citado vestido rosa de lunares. La única diferencia entre el que llevó Diana y su imitación reside en el tono de los topitos, blancos en el primer caso y negros en el segundo. Ahora, Zara ha creado su propia versión haciendo el modelo algo más sencillo.

VER GALERÍA

Mantiene el color fucsia y el patrón de lunares, aunque opta por el color negro, lo que consigue un resultado más similar al del rodaje de The Crown que al original. También conserva el característico adorno del cuello, aunque sustituye el fajín por una estrategia más cómoda para el día a día: una lazada a modo de cinturón para que cada mujer adapte la prenda a su silueta. Tiene un precio de 49,95 euros y, de momento, se encuentra disponible en todas las tallas, aunque no nos extrañaría que el 'efecto Diana' lograra que se agotara en poco tiempo.

Loading the player...

El príncipe Guillermo ¿en la cuarta temporada de 'The Crown'?