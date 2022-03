Los inolvidables looks de la princesa Diana que 'The Crown' revive 36 años después Las imágenes del rodaje de la cuarta temporada revelan los primeros estilismos de la Princesa que va a recrear la serie

Estrenada en 2016, la serie The Crown ha conquistado en los últimos años a la crítica al retratar la vida de Isabel II desde su juventud, y, con el paso de los capítulos, nuevos personajes han ido sumándose al reparto para dar vida a distintos personajes cercanos a la actual soberana británica. A punto de estrenarse la tercera temporada de la ficción, que llega el próximo 17 de noviembre, el rodaje de la cuarta continúa en nuestro país, en concreto en Almería y Málaga, ciudades en las que hemos podido ver a Emma Corrin caracterizada de Diana de Gales. Estas primeras imágenes de la actriz encarnando a la recordada princesa, que han dado la vuelta al mundo, nos han permitido descubrir cuáles son los primeros looks que va a recrear la ficción.

A día de hoy, la inolvidable madre de los príncipes Harry y Guillermo continúa siendo un auténtico referente de estilo a pesar de que hace ya 23 años desde el trágico accidente que acabó con su vida, por lo que cuando se confirmó que su personaje aparecería en la aclamada serie, las fans de su icónico vestuario nos preguntamos cuáles de sus estilismos recrearían. En las últimas horas hemos podido responder en parte a esa incógnita, ya que las instantáneas que han trascendido del rodaje nos han mostrado a una Emma Corrin ataviada con dos looks inconfundibles. Ambos formaron parte de la maleta de la Princesa en el tour que protagonizó por Australia junto a Carlos de Inglaterra en 1983. Dos años después de su mediática boda, la pareja puso rumbo a Oceanía junto a su hijo mayor, Guillermo, que por aquel entonces tenía solo nueve meses.



Ambos conjuntos emanan ese romanticismo y la inocencia que tanto caracterizaba a Diana en los primeros años de su matrimonio. El primero, totalmente fucsia, estaba protagonizado por un vestido midi de lunares con cuello redondeado, hombros estructurados y manga larga que contaba con falda envolvente y un favorecedor efecto corsé en la cintura, entallando la silueta de la princesa. Emma ha paseado con un diseño muy similar por las calles de la capital malagueña, y lo ha hecho con unos complementos idénticos a los que llevó la que fuera nuera de Isabel II: un tocado tipo casquete a tono decorado con un gran lazo, bolso de mano tipo sobre blanco y su inconfundible anillo de compromiso azul, con el que su hijo Guillermo pidió la mano de Kate Middleton. Además, la actriz remataba el conjunto con un lei, es decir, un collar de flores típico de Oceanía, puesto que, a pesar de que graben en España, se está recreando el viaje de los príncipes a ese continente.

Otro de los conjuntos que se ha confirmado que veremos en la cuarta temporada de The Crown es el que llevó en su visita a Uluru, una formación rocosa situada en el centro de Australia. Diana optó entonces por un diseño camisero blanco de acabado satinado con discreto escote cuadrado, manga francesa y falda midi, que conjugó con cinturón fino y bolso bandolera, todo del mismo tono. Para mayor comodidad, agregó unas bailarinas en tono camel que también ha replicado el equipo de vestuario de la producción. A pesar de que estos son los únicos estilismos confirmados puesto que se ha captado a Emma luciéndolos, cabe esperar que se recreen otros tantos de aquel mediático viaje, incluidos los de gala, mucho más llamativos e impactantes.