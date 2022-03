Begoña Villacís se apunta al 'look Meghan' por partida doble y en menos de 24 horas Nuevo récord de estilo para la política, que ha versionado dos de los estilismos más éxitosos de la duquesa de Sussex

Si el parecido entre Begoña Villacís y Meghan Markle era algo en lo que coincidieron los medios de todo el mundo, lo cierto es que, físico aparte, la similitud entre los armarios de ambas es más que notable. Vestidos midi con escote pico, diseños cruzados de cuello camisero, americanas coloridas como broche final de cualquier total look negro, incluso la pasión por el trench son solo algunas de las coincidencias de sus looks que encontramos en los últimos meses. Con un referente de estilo como es la duquesa de Sussex, es normal que la política tome nota de cuáles son las prendas y tonalidades que más le favorecen. De hecho, su última combinación, sería la prueba de que la influencia de la royal británica sigue marcando una senda de estilo en su vestidor. Este miércoles, para el desfile de CharHadas en The Petite Fashion Week, pasarela de moda infantil, la política llevó una mezcla de colores que son pura tendencia y por la que la mujer del príncipe Harry ha apostado en más de una ocasión. Horas más tarde, doblaba el homenaje en un evento nocturno con un vestido prácticamente idéntico al que Meghan lució en su reaparición -mostrando su avanzado embarazo- en los British Fashion Awards.

Rojo y morado fue el color block que, el pasado mes de enero, escogió la duquesa de Sussex para un día repleto de eventos en el condado de Birkenhead. Ocasión en la que apostó por un abrigo batín rojo de Sentaler y un vestido midi de Aritzia. Como toque final, añadió stilettos a tono con el chaquetón (el modelo Leigh de Stuart Weitzman) rematando la mezcla que llegó a transportar a algunos seguidores de Meghan al vestidor de Diana de Gales. La minimalista estética que logró como resultado final -consecuencia de escoger dos prendas lisas- fue la misma que imitó la política esta semana con su combinación.

También Begoña mantuvo la imagen cuidada y minimalista que consiguió, hace ya nueve meses, Meghan Markle. A diferencia de la royal, la política prefirió darle una personalidad de inspiración working a su estilismo. Por mucho que luciera la combinación en un evento, podemos imaginarla a la perfección como apuesta segura para una jornada en la oficina. La diputada de Ciudadanos utilizó como punto de partida una camisa blanca a la que añadió el pantalón morado de Zara -que sentaba a la perfección gracias al talle marcado por el cinturón- y salones rojos terminados en punta.

Con apenas unas horas de diferencia, Begoña cambió por completo de registro, acudiendo a la parte más sofisticada del vestidor, con un vestido largo de escote asimétrico. Un diseño con el que acudió a una entrega de premios que dejaba uno de sus brazos a la vista. El único complemento que mantuvo de su conjunto anterior fueron los zapatos, ya que los tacones rojos se encargaron de aportar el toque de color al look de gala más impactante de la política hasta la fecha. Si la combinación de la mañana ya había recordado a la duquesa de Sussex, el segundo estilismo hizo todavía más evidente la jornada al más puro estilo de Meghan Markle.

Y es que el diseño con el que acudió por sorpresa a los British Fashion Awards, bien podría haber servido como inspiración para el look negro que escogió Begoña. Firmado por Givenchy, la misma firma que se encargó de su diseño de novia, el vestido de Meghan Markle de terciopelo que mostraba sus nuevas curvas, solo se diferenciaba del de la política en que carecía por completo de mangas. Incluso el toque final que aportó la duquesa de Sussex, con una manicura negra, fue un detalle del beauty look que también imitó la política.