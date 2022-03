Amal Clooney recrea el look estrella de Penélope Cruz en la Gran Manzana Gabardina, pantalón acampanado y maxibolso, la abogada apuesta por la combinación de entretiempo que nunca le falla a la actriz

Puede que las calles de Nueva York se rindan ante los estilismos de modelos y actrices, quienes convierten la ciudad en toca una capital de la moda, incluso pasada la fashion week. Pero no son las únicas. Amal Clooney, quien vive a caballo entre los juzgados por su trabajo y la alfombra roja, por la profesión de su marido -donde no puede evitar eclipsarle en ciertas ocasiones-, se ha convertido en un icono de estilo que hasta en su día a día inspira a sus fans de todo el mundo. Este domingo en Nueva York, la abogada ha vuelto a dar en la diana con un estilismo que, si bien formaba parte de sus looks de fin de semana, es el perfecto conjunto para arrancar la semana si la primera cita es con la oficina. Si hace un mes sorprendía con una inesperada elección para la jornada laboral, un traje verde de neopreno, para su combinación más reciente apostó por un pantalón acampanado y una gabardina verde, dos prendas que reconocemos fácilmente ya que se tratan de la mezcla infalible de Penélope Cruz.

Ya que el entretiempo parece querer alargarse unos cuantos días más, la abogada sacó del armario la que es la prenda por excelencia de esta época del año: la gabardina. Ideal para cortar el frío sin resultar demasiado pesada para las jornadas con temperaturas suaves es también una de las predilectas del armario de Marta Ortega. El modelo al que recurrió estaba firmado por Burberry, una pieza clásica de la firma británica, que representa la firma mejor que ninguna, en verde militar y con hebilla de carey, el toque novedoso que recuerda a la estética noventera.

Por debajo lució un jersey fino negro de cuello redondeado y unos pantalones de cintura alta, el plato fuerte, ya que iban estampados con cuadros verdes y azules. El toque final lo pusieron unos stilettos negros y el maxibolso a juego, el complemento perfecto para un fin de semana non-stop tal y como probó Amal, quien ha vuelto a demostrar que la sencillez es la norma más efectiva a la hora de crear combinaciones que funcionen para todos los días de la semana.

Un estilismo de las mismas características es el que suele repetir Penélope Cruz. Al igual que la abogada, la actriz es plenamente consciente de la importancia que tiene hacerse con un buen fondo de armario, ya que los básicos -por su versatilidad y atemporalidad- terminan siendo las prendas con más potencia del vestidor. La mezcla de trench neutro con pantalón acampanado y maxibolso es una fórmula que la intérprete suele llevar en distintas ocasiones -como se puede ver sobre estas líneas en un look de aeropuerto que lució el año pasado-, algo que relaciona los gustos de ambas en cuanto a estilo se refiere.

