Marta Ortega lo vuelve a hacer: la empresaria se adelanta a lo nuevo de Zara

Estos días Barcelona se convierte en la capital de la hípica al acoger el Concurso de Saltos Internacional, un evento al que no han faltado apasionados de este deporte como Cayetano Martínez de Irujo, Eve Jobs -hija del fundador de Apple- o Marta Ortega. La empresaria, que no se pierde ningún campeonato ecuestre, ha asistido junto a su marido Carlos Torretta, su hijo Amancio y otros familiares. Para la cita, ha vuelto a hacer gala de su característico estilo sencillo y relajado mediante un look compuesto por varias prendas básicas pero de absoluta tendencia con el que se adelanta una vez más a las nuevas propuestas de Zara.

La semana pasada Marta viajó a París a conocer la última colección de su amigo Pierpaolo Piccioli para la firma Valentino, e incluso en esta exclusiva cita en la Fashion Week francesa demostró una vez más ser la mejor embajadora de la marca más famosa de Inditex. En lugar de lucir prendas de la casa italiana, Marta optó por un total look de la colección SRPLS, una línea inspirada en la estética militar que mañana pone a la venta sus nuevas propuestas de cara a la temporada otoño-invierno. Aquel día se adelantó al llevar antes que nadie un diseño de lunares que acaparó todas las miradas, y en las últimas horas ha vuelto a hacerlo al estrenar (al menos en público) una gabardina negra que, al igual que el citado vestido, se podrá adquirir a partir del próximo martes.

Se trata de una prenda perfecta para estas semanas de entretiempo con la que la hija de Amancio Ortega amplía su extensa colección de trenchs, pero con una novedad, y es que la mayoría de los que ha lucido hasta el momento han sido en tonos beis o verdes. Esta vez se decanta por un modelo negro impermeable con capucha que añade elásticos en el bajo y la cintura por si se desea llevar entallada. Lo ha acompañado de un sencillo top a juego y pantalones culotte marrones. Este tipo de modelos, con tiro alto y bajo acampanado a la altura del tobillo, se ha convertido en uno de los grandes éxitos este año, llegando a conquistar tanto a expertas en moda como a reinas y duquesas.



Como calzado, Marta ha abogado de nuevo por sus inseparables botines de estilo militar, el mismo par que llevó en París y que se ha convertido su apuesta infalible (y ultracómoda) para el día a día. Si en cuanto a la ropa es fiel defensora del low cost, en cuanto a los complementos prefiere las firmas exclusivas, y remata con bolso bandolera de efecto cocodrilo de la casa Hermès y sus gafas de sol negras de Celine.