El vestido de flecos más exitoso de Marta Ortega vuelve a Zara este otoño por 40 euros La marca española vuelve a reinterpretar uno de los looks más icónicos de la empresaria para convertirte en la invitada perfecta en este nuevo curso

No es ninguna novedad decir que Marta Ortega es una de las mujeres cuyo vestidor más expectación despierta en nuestro país. A pesar de su característica discreción, la hija de Amancio Ortega ha conseguido convertir sus estilismos, en los que conviven prendas de las firmas más exclusivas con las últimas novedades de las marcas de Inditex -especialmente Zara-, en auténticos fenómenos de ventas. Todo lo que toca la empresaria se convierte en oro, pero hay conjuntos que marcan un antes y un después y llegan a establecerse como iconos. Uno de ellos es, sin duda, el que escogió para acudir a al desfile de Valentino en el marco de la Semana de la Alta Costura en París en julio de 2018.

Ha pasado más de un año y Marta ni siquiera posó ante las cámaras aquel día, pero bastaron unas imágenes de refilón para que miles de personas dentro y fuera de España se enamoraran al instante de su vestido. Este diseño, una sofisticada creación de escote halter y falda midi asimétrica cuajada de flecos blancos y con la espalda al aire, se convirtió en la opción preferida para aquellas invitadas que buscaban una opción impactante y asequible, puesto que se encontraba a la venta en la web de Zara por 79,95 euros. La empresaria lo lució en su versión en blanco, combinado de manera totalmente acertada con unas sandalias doradas de tiras, pero también se lanzó en color plomo (e igualmente se agotó al poco tiempo).

Celebrities como Marilia de Operación Triunfo e influencers como Silvia Zamora o Mery Turiel también ayudaron a que el diseño se viralizara, hasta el punto de que muchas otras marcas han puesto a la venta en los últimos meses prendas similares que intentaban sumarse al imparable éxito de esta prenda. Desde Zara tampoco quisieron quedarse atrás y decidieron reinventarlo la temporada siguiente para darles a aquellas que no pudieron hacerse con él la opción de conseguirlo. Esta primavera, casi un año después de que naciera el fenómeno del vestido de flecos, el buque insignia de Inditex volvió a crear distintas opciones estivales que, una vez más, triunfaron de manera innegable. Sin embargo, ahí no queda la cosa, y es que este otoño regresa con fuerza.



¿Cuántas veces puede renacer un diseño sin quemarse? Es la pregunta que la marca asequible española parece estar dispuesta a resolver, y es que de momento la gente continúa cayendo rendida ante esta elegante y divertida tendencia al más puro estilo años 20. Para este nuevo curso, se ha puesto a la venta una versión en el tono petróleo de aquel primer vestido, con el mismo escote y caída aunque falda más corta. Consigue el toque otoñal al estar realizado en antelina y contar con la espalda cerrada, por lo que puede combinar a la perfeción con botas altas en los meses de frío. Su precio es, además, inferior al del original, ya que está disponible (de momento en todas las tallas) por 39,95 euros.