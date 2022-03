La fascinación de Eva Longoria por los vestidos sin tirantes

Por mucho que su faceta de productora sea la que más tiempo ocupa en la agenda laboral de Eva Longoria, la empresaria no ha dejado de lado el mundo de la interpretación. Un claro ejemplo de ello es su papel en Dora y la ciudad perdida, donde se mete en la piel de la madre de la aventurera niña. Las vacaciones no han impedido que se convirtiera en una de las protagonistas de la alfombra al acudir al estreno de este título en Los Ángeles, adelantando el filme que verá la luz en las pantallas españolas el 30 de agosto. Sin galardones de por medio, la actriz pudo apostar por un color 'prohibido' en las galas de entregas de premios: el amarillo. Y es que la productora demostró que su relación con las tendencias también ocupa un lugar destacado en su día a día al llevar la misma tonalidad que Oscar de la Renta o Adeam subieron a sus respectivas pasarelas en la temporada Primavera/verano 2019. Pero no solo ahí se queda lo llamativo de su vestido de fiesta, ya que su apuesta se acompañaba de una innovadora versión del clásico escote corazón. Un diseño que se suma a su colección de originales looks palabra de honor y con escotes asimétricos.

La combinación perfecta entre escote bañera y corte corazón formaba la parte de arriba del diseño amarillo de Eva Longoria, una original creación obra de Vitor Zerbinato. Al unir ambos patrones se evita mostrar demasiado pecho, algo que hace que sea una opción muy elegante para potenciar la zona sin excederse, así como un estilo poco visto y muy particular. La firma brasileña, que ha vestido desde top models como Lais Ribeiro a otras estrellas de Hollywood como Sharon Stone, se caracteriza por sus diseños atrevidos que potencian la figura femenina como es el caso de la prenda que lució la productora, de largo midi, acentuando su silueta de reloj de arena.

Para completar el estilismo, la actriz le sumó puntos de altura con unas sandalias de tacón blancas con tiras de Oscar Tiye que, además, contrastaban con el color del vestido. Un binomio que dejaba claro que las mezclas color block más alternativas han pasado de ser algo a evitar a una apuesta con acierto asegurado. El look fue ideado por la estilista Charlene Roxborough Konsker, quien ha vestido a la productora en otras citas de nivel más allá de los photocalls semiformales, como entregas de premios que requerían diseños de gala.

El lado beauty no puede quedar al azar cuando se trata de buscar la perfección en un estilismo, algo que también tuvo en cuenta Eva Longoria escogiendo una manicura a juego con sus sandalias, una manera de prescindir del bolso, pero añadirle detalles a una combinación sin que peque por ser demasiado sencilla. Otros detalles que tampoco se perdieron de vista fueron el peinado, realizado por Ken Paves -una coleta pulida con dos mechones sueltos a cada lado-, o el maquillaje obra de Elan Bongiorno.

La maquilladora siguió la máxima de hacer del color prohibido la mejor apuesta del look estival al poner un toque de amarillo cerca del lacrimal para aclarar los ojos ahumados, algo que cada vez pega con más fuerza en las tendencias de cosméticos y que ha conquistado incluso a it girls de la talla de Chiara Ferragni. Por último, un pintalabios nude, de un tono más oscuro que los labios de la actriz, acompañaba la sombra de ojos sin robarle protagonismo y logrando un resultado muy elegante.