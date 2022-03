¡HOLA! presente en la pasarela solidaria que conquistó Marbella y vio desfilar a Eva Longoria

Marbella es estos días escenario de las nuevas tendencias y de la solidaridad. La Global Gift Foundation celebra su fin de semana filantrópico en el que los desfiles de moda se convierten en punto fuerte de su acción solidaria que busca crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias que se encuentren en situación de necesidad. Como apertura, ayer se celebró en Puerto Banús una pasarela en la que la revista ¡HOLA! y Ágatha Ruiz de la Prada volvieron a unir sus nombres tal y como hicieron hace unos días en Fashion Week Madrid. Una ocasión en la que también pudimos ver desfilar de forma excepcional a la actriz Eva Longoria.

La colección de Ágatha Ruiz de la Prada a ¡HOLA! fue una gran sorpresa en la pasarela madrileña. Sus diseños hacían homenaje a nuestra revista que este año celebra su 75º aniversario. "Para mí, ¡HOLA! ha sido importantísima en mi vida. Recuerdo lo que pasó con mi divorcio, en el momento que me di cuenta que podía decir algo, el único sitio fue ¡HOLA! y fue una decisión acertadísima. ¡HOLA! es el top. Estoy in love con ¡HOLA!", así nos lo confesaba en esta entrevista. Bañadores, camisetas, vestidos... y una bolsa de verano de edición limitada. Unas propuestas únicas algunas de las cuales se pueden adquirir a través de HOLA.com. Sin embargo, en Marbella se han acompañado de los diseños para los más pequeños, los cuales no pudimos ver en Madrid.

Para mostrar estas novedades infantiles, se ha contado con niñas y niños de la Casa Global Gift. Acompañándoles, Eva Longoria y otras celebrities como María Bravo, una de las fundadoras de esta asociación; el modelo Giovanni Bonamy o el actor Gary Dourdan.