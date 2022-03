El 'efecto Meghan' seduce a Angelina Jolie en su debut como superheroína

Los vestidores de la duquesa de Sussex y Angelina Jolie no dejan de cruzarse. Bien sea con un look de ceremonia, un diseño con capa o uno con truco, lo cierto es que ambas mujeres conectan sus gustos a través de sus elecciones de moda y así ha vuelto a suceder este fin de semana. Una fecha para la historia en el que que la actriz estadounidense, de 44 años, vuelve a dejarse conquistar por el efecto Meghan Markle durante su presentación sorpresa en la Comic-Con de San Diego como nueva superheroína de la factoria Marvel en la película The Eternals. Un filme en el que interpretará a la griega Thena.

Con sutil guiño helénico que hacía referencia al origen de su personaje en The Eternals, Angelina Jolie definió su imagen a través de un vestido midi en color negro y con escote drapeado con cut-out. El corte asimétrico de este último detalle es el principal detalle que conecta su imagen con aquella aparición sorpresa de Meghan Markle el pasado mes de diciembre.

De Givenchy, Meghan Markle lució el escote que más favorece y que nunca pasa de moda durante la entrega de los premios Fashion Awards de 2018. Un vestido que dado el caracter del actor se mostraba con falda larga hasta los pies y que le sentaba de maravilla a su estado premamá. Como calzado, optó por unas sandalias doradas; una elección más festiva que los salones en negro que lleva Angelina Jolie.

En cuanto a las joyas, Meghan Markle impulsó su look gracias a piezas en color dorado. Concretamente, destaban sus brazaletes. Por su parte, Angelina Jolie optó por potentes diseños de Cartier: pendientes Cactus en oro amarillo (4.500 euros), anillo Cactus en oro amarillo y diamantes (14.600 euros) y pendientes Juste Un CLou en oro amarillo (2.500 euros).

