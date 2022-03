Sara Sampaio, la invitada perfecta (y sin tacones) en la boda de Elie Saab Jr.

Tal y como supo HOLA.com, el hijo mayor del diseñador libanés Elie Saab está de enhorabuena: durante tres días (del 18 al 20 de julio) y en distintas localizaciones del Líbano, su hijo Elie Saab Jr. celebra su boda con Christina Mourad. Celebraciones que empezaron este jueves por la tarde, un momento en el que se empezó a desvelar el listado VIP de invitadas, en el que ya se adelantaba que habría estrellas de la moda, actrices e, incluso, representantes de la realeza. No obstante, entre las primeras que han aterrizado en el país de Oriente Próximo confirmando su asistencia, encontramos a la it girl Caroline Daur y las modelos Alina Baikova o Karolina Kurkova. También allí se encuentra el ángel de Victoria's Secret Sara Sampaio, una de las pocas que nos ha dejado ver su primer look de invitada con motivo de la fiesta de preboda celebrada ayer en la ciudad de Faraya, Monte Líbano. Una elección protagonizada por un largo mini y en la que prescinde de tacones, demostrando que con calzado plano se puede acertar igualmente.

Para acudir a este cóctel de preboda, donde estuvo acompañada por el productor de cine Mohammed Al Turki, Sara Sampaio recurre a los dictados que triunfan en la pasarela de Elie Saab a la hora de presentar looks mini para invitada, los cuales se alejan del corte midi que se ha convertido en el más demandado para este tipo de eventos. Sin embargo, la modelo acierta dado el caracter festivo de esta primera celebración, donde no faltaron bailes traidicionales o disfrutar fumando de una típica shisha. Concretamente,la elección conecta de Sara con la colección de prêt-à-porter para primavera-verano 2019 del diseñador libanés. En color muy oscuro, un negro o azul casi negro, este minivestido se caracteriza por presentar los hombros muy marcados y realzados en un guiño ochentero muy de tendencia.

Como gran acierto, Sara Sampaio prescinde de un zapato de tacón, comúnmente más asociado a looks de invitada y elección que se mostró en pasarela, pero opta por un diseño con bordados que no resta acabado festivo a su estilismo. Además, recurre a un estilo que se asemeja a las babuchas, con lo que permite llevar al descubierto sus talones para mayor comodidad.