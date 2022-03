Una novia de tendencia: el look de Christina Mourad en su preboda con Elie Saab Jr. Como primera elección para los festejos que durarán 3 días, la prometida se decanta por un escotado diseño de Alta Costura que se aleja de las novias más tradicionales

Comienzan los tres días de celebraciones con motivo de la boda de Elie Saab Jr., hijo mayor del diseñador libanés Elie Saab, y Christina Mourad, que tendrán lugar en diferentes enclaves del Líbano. La primera de las celebraciones ha tenido lugar hoy jueves y ya se ha desvelado el primero de los estilismos de fiesta que ha elegido la novia para tan señaladas jornadas, en la que se espera un listado de invitados VIPs en el que se encuentran estrellas de la moda, del cine y representantes de la realeza. Según han dado a conocer seguidore de la pareja y medios locales, esta primera elección se caracteriza por ser un look de tendencia según los dictados que triunfan en una alfombra roja, moderno y de Alta Costura.

Para esta celebración en la que no faltaron bailes tradicionales, Christina Mourad se decanta por una elección que huye del clasicismo y sigue los dictados más elegantes y glamurosos que definen las colecciones del diseñador Elie Saab. En concreto, dirige su mirada a una de las creaciones que se pudo ver en el desfile de Alta Costura otoño-invierno 2019-2020 del diseñador libanés, donde mostró una colección que se inspiraba en Oriente.

La primera imagen de novia de Christina Mourad se acompaña de un diseño en blanco que presenta un pronunciado escote en V, que no tiene mangas y que sería un mono en lugar de un vestido si hacemos referencia al look de pasarela, ya que las primeras imágenes juegan al despiste respecto a este acabado. Como complementos, destacada un ancho cinturón de piel al tono que se enmarca en chapa dorada. Un detalle más atrevido y que se alejaría de los dictados nupciales más clásicos. Para culminar su elección de fiesta y convertirla en top look, lleva una capa de rico encaje dorado con bordados de paillettes.