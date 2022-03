Gwyneth Paltrow se marca un 'Eva González' y el resultado es impecable

Es cierto que Gwyneth Paltrow es conocida por ser toda una eminencia en cuanto a estilo de vida saludable se refiere, no en vano ha hecho su imperio a partir de Goop. Sin embargo, no es lo único de la actriz que fascina a sus miles de seguidores. Un estilo clásico y sofisticado, con toques modernos yendo de la mano de las tendencias y siempre de apariencia sencilla o effortless, son algunas de las cualidades que caracterizan a la empresaria. Si su armario ha conquistado a fans de todas las edades, su última propuesta primaveral no ha sido la excepción con una diferencia. Y es coincide con una de las fórmulas favoritas de Eva González a quien hace unos meses vimos con una mezcla similar.

Para analizar al detalle ambos looks debemos retroceder primero a abril de 2018, cuando Eva regresaba al foco mediático después de haber dado a luz al pequeño Cayetano en una ocasión de gran peso, la boda de Manuel Cabello y José Carlos Fernández en Sevilla. Fiel a su amor por el made in Spain, la modelo lució una obra de Antonio García, el mismo diseñador que creó su vestido azul cielo para la celebración del bautizo hace unos días. Cubierto de lunares, la modelo llevó una blazer rosa a contraste para no pasar frío y, de paso, crear un color block poco saturado.

Pero no fue la mezcla lo que hizo que no pudiéramos quitarle ojo al conjunto sino la elección de sus complementos. La presentadora de La Voz agregó unos zapatos de tacón bicolores. El accesorio, que si bien era una de las principales tendencias en 1980, podría estar viviendo un regreso a juzgar por el modelo, también en blanco y negro, de Gwyneth Paltrow. Aquel diseño de tacón fino y punta afilada tipo stiletto, de Uniqshoes, fueron el broche perfecto para el vestido estampado. Por su parte, Gwyneth Paltrow se hizo con la versión pero en clave 2019, es decir, con un tacón más bajo, destalonado y abierto por delante. Eso sí, con el mismo juego de las dos tonalidades que convierten a las sandalias en indiscutibles protagonistas de cualquier look.

También el vestido que llevó la fundadora de Goop tenía similitudes con la obra de diseño español de Eva. La prenda de la firma británica Lisou -el modelo Mila, con un precio de 557 euros-, que tenía cuello alto y mangas cortas fluidas, llevaba también estampados diminutos de diseño circular. Realizado en seda se acopla, según la marca, a todo tipo de ocasiones, algo que quedaría más que confirmado después de ver el uso que le dio la actriz para un evento más relajado, así como Eva vistiéndolo a modo de look de invitada.