FASHION WEEK MADRID Entrevista a Eva Dimas y Victoria Mitjans, de Simorra: 'A través del tejido podemos contar historias de origen' Nos desvelan los secretos de la colección Otoño/Invierno 2024 de la firma barcelonesa, bautizada como 'The Memory of Time'

Loading the player...

Nos hemos sentado a conversar con Eva Dimas, Head of Design y Brand Manager de Simorra, y Victoria Mitjans, directora creativa de la firma barcelonesa, para descrubrir los entresijos de su colección Otoño/Invierno 2024, la segunda que presentan sobre la pasarela de Fashion Week Madrid. Por medio de cortes, plisados o acabados en los más finos tejidos, The Memory of Time explora las vidas de las que son testimonio los fósiles, recreando con estas texturas los relieves topográficos, resistentes al paso del tiempo. ¡Encontrarás todos los detalles en nuestra entrevista!

- Malena Costa arrasa en el desfile de Simorra, un derroche de exquisitos relieves y texturas

- Jaime Álvarez, de Mans: 'En el mundo de la mujer es mucho más difícil innovar'