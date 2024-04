Naomi Campbell diseña su propio traje de chaqueta de rayas diplomáticas para celebrar un nuevo proyecto

Conservar el título de ser una de las top models de los noventa más solicitadas de los últimos siglos es algo de lo que puede presumir Naomi Campell. Este 2024, aquella veinteañera que comenzó a desfilar para las casas de costura más importantes de la industria y que forma parte de la historia, hoy sigue marcando el ritmo de la moda. Así lo demuestra con su nuevo proyecto con el que ha comenzado por todo lo alto este 2024. Hablamos del lanzamiento de una colección cápsula de ropa con la firma Boss, un éxito que ha celebrado juntos sus amigos a las puertas de dar comienzo London Fashion Week este fin de semana.

Un secreto que ha permanecido a la sombra hasta hace unos días, cuando por fin desvelaron esta potente alianza con el director creativo de la marca, el italiano Marco Falcioni, que promete vestir a las mujeres más elegante del panorama. ¿Por qué? Porque la línea de edición limitada que ya está disponible para su compra, se compone de prendas que respiran el lujo silencioso a través de trajes de chaqueta de lo más elegantes y atemporales como el que ha estrenado ella para esta ocasión tan especial. Compuesto por una diseño de finas rayas diplomáticas con chaleco cruzado que oculta un sensual corsé satinado, una blazer de estructura amplia con botones en contraste y pantalones fluidos que rozan el suelo.

"Todo es para que te sientas bien contigo mismo, recuerda siempre que tú llevas la ropa, no la ropa a te lleva a ti" expresa en el evento que se ha celebrado en la capital británica con motivo de la apertura de una tienda efímera en los grandes almacenes de Selfridges. "Sigue tu ritmo, no tengas prisa, te hará sentir bien y chic. Dedicación y determinación", así resume las claves que ha tenido en cuanto para lograr el palpable triunfo que ha vivido a lo largo de las décadas.

Y en cuanto a moda, no ha sido el único look que ha estrenado este fin de semana. Minutos antes de comenzar la cena privada, ha aparecido enfundada en un total look negro compuesto por un vestido largo y semitransparente que deja a la vista su torso, un abrigo largo de estilo esmoquin y grandes collares de plata con pequeños diamantes que han aportado una imagen mucho más glamurosa. ¿Se subirá esta temporada a las pasarelas dejándonos más momentazos?