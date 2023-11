Helena Christensen abre su corazón y muestra las fotos de su infancia y juventud en un día muy emotivo

Sin duda, 2023 está siendo un año especialmente significativo para los supermodelos de los noventa y eso que nunca han desaparecido ni dejado de trabajar. Un factor clave fue el estreno de la docuserie The Super Models, en la que conocíamos cómo fueron realmente los comienzos de cuatro de ellas: Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Christy Turlington. Después, han llegado más portadas y desfiles, que, incluso, han dejado ver desfilar a Claudia Schiffer (desde 1999, solo ha participado en cuatro presentaciones). Ahora, la estrella de esa década que ha captado toda nuestra atención ha sido Helena Christensen. La danesa ha querido compartir con todos sus seguidores unas imágenes muy tiernas donde podemos conocerla en su niñez e infancia y, todo ello, junto a un mensaje muy emotivo que tiene como destinataria a su madre, Elsa.

Una emocionante felicitación

Ayer, 12 de noviembre, Helena Christensen quería compartir con su 1,1 millón de seguidores que era el cumpleaños de su madre. Para ello, no solo abrió su álbum familiar más tierno en que podemos ver a su progenitora embarazada y también posando con ella siendo una niña y en su adolescencia, sino que también publicó unas líneas con las que abre su corazón. “Feliz cumpleaños querida mamacita 🎂Te quiero con todo mi corazón ♥️ Siempre supe que eras una magnífica fuerza de vida, un ser humano único y hermoso de adentro hacia afuera, pero no me di cuenta de la verdadera profundidad de tu amor hasta que te vi durante tantos años al cuidado de papá. Estoy asombrada y honrada por tu gracia y fuerza, mamá, y estoy increíblemente orgullosa y agradecida de ser tu hija 💖”, escribe la supermodelo danesa con orígenes peruanos.

Las reacciones de sus compañeras de profesión, como Naomi Campbell o Christy Turlington, no se han hecho esperar y han mandado corazones y felicitaciones para su mamá. De ella, y como bien dice Helena, fue gran cuidadora de su padre, el cual falleció el pasado mes de julio. Ese día, publicó el que podríamos decir uno de los mensajes más difíciles de su vida.

No ha dejado nunca de trabajar

Hija de un danés y una peruana, Helena Christensen nació el 25 de diciembre de 1968 en Copenhague. Su belleza innata le llevó a conseguir el título de Miss Dinamarca a los 18 años, lo que su puso un gran empujón para que se abrieran las puertas de la moda a lo grande. Fotógrafa de afición y madre del modelo Mingus Lucien (es fruto de su relación coin el actor Norman Reedus), sigue trabajando como el primer día, posando en campañas (actualmente, podemos verla con las tendencias de temporada de GAP) y desfilando. De hecho, la última vez que se subió a una pasarela fue el pasado mes de octubre para la firma Mugler (colección Primavera/Verano 2024), donde coincidió con Esther Cañadas y Paris Hilton, entre otras.