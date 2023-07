El cariñoso apoyo de las supermodelos a Helena Christensen en uno de sus peores momentos

Hablar de Helena Christensen (54) es hablar de una de las grandes estrellas de la moda en la década de los noventa, cuya fama sigue intacta a día de hoy. Ella se hizo un hueco privilegiado entre las más cotiazadas gracias a un físico espectacular y una mirada de ojos azules increíbles. Ahora, la que fuera una de las favoritas de diseñadores como Gianni Versace no vive uno de sus mejores momentos, pues, como ha querido compartir con todos sus seguidores, está rota de dolor ante el fallecimiento de su padre, Flemming Christensen. Para dar a conocer esta triste noticia, con la que le acompañamos en el sentimiento, la danesa ha compartido un emotivo mensaje al que acompaña un álbum fotográfico en honor de su progenitor. Entre varias de estas imágenes, podemos verla a ella con él, así como también acompañados de su hermana, Anita.

El mensaje con el despiede a su padre

"Papá 💔 No hay manera de describir con palabras lo amable, cariñoso, dulce, humilde y hermoso hombre y padre que fuiste y no hay suficiente tiempo en esta vida para agradecerte por todo lo que nos has dado. Fuiste un brillante ejemplo del mejor hijo, esposo y padre y eres profundamente amado y adorado por todos los que te conocieron. Te moviste por la vida con tu manera tranquila y tranquila con un objetivo principal: cuidar de tus 3 hijas, mamá, Anita y yo. Nos inculcaste una sensación de calma, de sentirnos seguros y nos llenaste de mucho amor y sabiduría, risas y más que nada, maravillosos recuerdos que siguen regresando a mí, siempre sosteniéndome la mano cuando era niña, nosotros acurrucándonos en tu silla de cuero rojo leyendo cuentos, yendo en bicicleta con nosotras a la panadería los domingos por la mañana, me das la mejor banda sonora de la infancia, Elvis, las sombras, Bix Beiderbecke... Nos arropas todas las noches y nos llevas a la escuela todas las mañanas en tu auto azul metálico, los dos entramos a escondidas en mi primer concierto a través de una puerta lateral para ver a Grandmaster Flash porque no teníamos boletos, nosotros acurrucados en mi habitación sobre el gramófono escuchando The Cure, Depeche Mode, U2, The Cult, Echo...", precisa Helena Christensen en su mensaje de despedida.

Y añade: "Nosotros bailando sin parar en las fiestas; tú y mamá besándonos en Año Nuevo vistiendo tontos sombreros, tu gran sonrisa en cada comida que mamá hizo, la forma dulce en que amabas a mamá tan profundamente, tu amor y respeto infinitos por tus padres y estar ahí para ellos hasta el final. Siempre estuviste ahí, siempre sonriendo, siempre contando los mejores chistes, siempre saludando con la mano hasta que no pudiste verme más, incluso si eso significaba saludarme durante mucho tiempo. Tengo todo, todo para agradecerte a ti y a mamá. Ahora me doy cuenta de que en estos muchos últimos años de tu vida demostraste tu verdadera fuerza, luchando por quedarte con tu amada familia el mayor tiempo posible sin querer dejarnos. Siempre estarás con nosotros, papá, y seguiremos saludando, siempre ♥️💔♥️".

Las cariñosas reacciones de sus compañeras y amigas

Este emotivo mensaje en el que Helena Christensen abre su corazón ha generado multitud de reacciones muy cariñosas, sobre todo, entre sus amigas y compañeras de profesión. “Querida Helena, lamento mucho la muerte de tu padre. Recuerdo conocerlo con tu madre en París y pensar en lo encantador que era y en la gran familia que erais. Te envío ❤️” (Claudia Schiffer); “Estoy desconsolada por todos ustedes. Dejó una huella en todos los que lo conocieron. Gracias por compartirlo con nosotros. Te amo, Helena Christensen💙” (Christy Turlington); “Siento mucho tu pérdida, Helena. Que hermosas palabras y recuerdos de tu amado padre. Te envío a ti y a tu familia mucho amor, los amo 🕊️♥️🕊️” (Carolyn Murphy); “Ah querida Helena, Elsa y Anita entristecidas por tu pérdida de Flemming, que alma tan divina. cuando pienso en ti cuando empezaste, siempre estabas con tus padres, ellos estaban contigo en cada show en los 4 países, cada cena, cada fiesta, cuidándonos a todos... Siempre sonriendo, nunca juzgando... Cuando ibas a trabajar a Dinamarca siempre me acercaba para decirles que venía, siempre estarían allí desde el momento en que aterricé hasta que partí. ¡Copenhague nunca volverá a ser la misma! Mi más sentido pésame para todos. Familia extendida y seres queridos. QUE DESCANSES EN PAZ ETERNA FLEMMING 🕊️❤️🕊️🙏🏾” (Naomi Campbell)...

Y las reacciones son infinitas: “Hermosa… Has sido tan afortunada de tener un padre especial… Te hace ser quien eres hoy” (Kylie Bax); “Helena, te envío mucho amor a ti y a tu familia” (Karen Elson); “Te amo H, lo siento mucho. 🕊️” (Gigi Hadid); “Oh Helena, lo siento mucho. Qué increíblemente especial haber tenido una conexión tan hermosa y brillante con tu papá. Te envío a ti y a tus seres más cercanos y queridos todo mi amor y pensamientos ♥️♥️♥️🙏” (Erin O’Connor); “Te envío todo el amor del mundo ❤️🙏 Siento mucho tu pérdida” (Lily Aldridge); “¡Qué suerte tienes de haber tenido un padre tan cálido, cariñoso y genial! Por eso, también eres todas esas cosas. Siento mucho tu pérdida. ¡Mi corazón está contigo y tu familia, Helena! ♥️💔” (Yasmeen Ghauri); "Oh…..💔💔💔 tu maravilloso papá. Tan amable y gentil, siempre recordaré su encantadora sonrisa y su amabilidad conmigo. Mi más sentido pésame para ti mi querida amiga y para tu madre y hermana. Mi corazón está contigo

Tu padre te protegerá desde el cielo. Que en paz descanse 🙏" (Carla Bruni).