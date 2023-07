¡Que tiemble Margot Robbie! Zara ficha a una nueva Barbie, Daphne Groeneveld

¡El Barbiecore ha llegado a Zara! Y no nos referimos al furor por el color rosa que ha arrasado en la moda este último año en anticipación al estreno de la película dirigida por Greta Gerwig, que verá la luz este próximo 21 de julio. El gigante de moda español se ha aliado una vez más con la muñeca más famosa del mundo para diseñar una colección cápsula que todas querremos llevar a las salas de cine y más allá. Hace dos años, la firma puso a la venta una serie de prendas con el logo de Barbie, pero nada se compara con este nuevo lanzamiento de productos temáticos, que abarca desde accesorios hasta complementos para el hogar, para sentirnos como verdaderas habitantes de la vibrante Barbieland.

VER GALERÍA

- Margot Robbie impacta en Londres con el diseño más glamuroso de Barbie hecho en 1960

Daphne Groeneveld, la nueva Barbie de Zara

A falta de la auténtica Margot Robbie, que se ha consolidado como referente universal con sus looks de Barbie sobre la alfombra roja, Zara ha contado con otra conocida rubia de la industria de la moda para la campaña de su nueva colección. Hablamos de Daphne Groeneveld (Países Bajos, 1994), una belleza de cejas imponentes y voluminosos labios que a los seguidores de las pasarelas seguro les resultará familiar.

La holandesa fue descubierta por un agente cuando estaba de compras con su madre en Ámsterdam y, aunque en un principio se mostró reticente a iniciarse en la moda, acabó firmando su primer contrato con Women Management para desfilar la colección Otoño/Invierno 2011-2012 de Emporio Armani. Su vida cambió al convertirse en rostro de la fragancia Dior Addict, hito que la llevó a protagonizar los desfiles de Max Mara, Marni, Calvin Klein, entre otras firmas de lujo.

VER GALERÍA

- Analizamos el éxito tras los looks 'Barbie' de Margot Robbie: de diseños 'vintage' a vestidos personalizados

En línea con la estética caricaturesca de la película, que nos transportará a un universo de fantasía repleto de color y brillo, Zara ha ideado una colección con productos, tanto para mujer como para hombre, en la que figuran prendas de vestir, accesorios, complementos de casa, maquillaje, pijamas e incluso herramientas de trabajo.

Por si fuera poco, algunas de las piezas más representativas de la cápsula made in Spain están inspiradas en looks icónicos que aparecen en la película, como el vestido de cuadros rosa de Margot Robbie o el traje vaquero de Ken que puede verse en la imagen anterior. Y no todo será color de rosa: priman también los tonos metalizados, el azul o el negro.

La nueva colaboración de Zara con esta histórica muñeca te permitirá incorporar piezas de lo más divertidas a tu armario de verano al tiempo que copias los estilismos de tus actrices favoritas. Si quieres acudir al cine vestida como una verdadera Barbie el próximo fin de semana, hazte con tus prendas preferidas de la colección en la web de Zara y tiendas seleccionadas a partir del 17 de julio.