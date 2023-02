Sara Sampaio tiene un planazo y el acompañante perfecto para el próximo San Valentín

Viajemos en el tiempo, concretamente a 2014. Ese año, Sara Sampaio se reunía con ¡HOLA! a su paso por un acto promocional dentro del marco de la pasarela 080 Barcelona Fashion. Aquel día, un año antes de que fuera fichada como ángel oficial de la firma Victoria’s Secret, la portuguesa, que cuenta en la actualidad con 31 años, nos desvelaba su gran sueño, un deseo que iba a más allá de sus éxitos sobre una pasarela o en campañas publicitarias. Y es que, en realidad, lo que ella quería es ser actriz. En 2018, vería materializado este objetivo que suma y suma nuevos éxitos al que se une en 2023.

VER GALERÍA

-Siete supermodelos que contaron su historia de superación y confesaron sus inseguridades

Siempre quiso ser actriz

"Fui modelo por accidente tras ganar un concurso. Yo quería ser actriz y pensé que presentándome a esta elección sería un buen camino para abrirme las puertas de la interpretación. Tras el certamen, me propusieron después ser modelo. Y accedí. Vi que parecía mucho más sencillo porque no tenías que hablar a la cámara, no tenías que memorizar largos guiones (risas)... y lo encontré muy divertido", comentaba a ¡HOLA! en Barcelona. Años después y tras un breve cameo en un episodio en la serie Billions, llegaría su debut protagonista en el largometraje Carga. Un puesto destacado dentro de una película que ha ido reiterando en diferentes títulos: Crisis, Sombra, Wifelike.. y, finalmente, At Midnight, su último éxito.

VER GALERÍA

Su nueva película

"¡Me divertí mucho trabajando en At Midnight! Me encantan las comedias románticas y esta es perfecta para el Día de San Valentín. Con Diego Boneta y Monica Barbaro y dirgida por Jonah Feingold llegará exclusivamente a Paramount+ el 10 de febrero", ha compartido con sus más de 8,4 millones de seguidores junto a un trailer del largometraje. Y si ella dice que es "perfecta' para el 14 de febrero, sin duda, la mejor compañía la tendrá junto a su novio, el ejecutivo Zac Frognowski, con el que despidió el año 2022 y dio la bienvenida al 2023 desde North Shore, Oahy (Hawái).

VER GALERÍA