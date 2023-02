Blanca Padilla desvela unas pistas sobre cómo y cuándo será su boda

La modelo Blanca Padilla se ha alejado de las pasarelas. De hecho, en 2022, participó solo en dos desfiles, después de dos años sin subirse a una pasarela. Sin embargo, desde entonces, la madrileña no ha dejado de trabajar en editoriales fotográficos y protagonizando portadas y campañas publicitarias. Además, no descuida su faceta como diseñadora en colaboración con la firma sostenible ECOALF. Ahora, con la llegada de un nuevo año, esta de enhorabuena, pues el 7 de enero es su cumpleaños. “28 hoy y me siento como una niña de alguna manera ☺️ ¡Planeo continuar haciéndolo en los próximos años! Mantener siempre algo de esa esperanza, curiosidad, pureza y amor incondicional que verías en un niño. Gracias por el amor de cumpleaños. ¡Gracias a tod@s por el cariño que me llega hoy!”, comentaba hace un par de días con motivo de su aniversario.

VER GALERÍA

-Cumbre de 'celebrities' en uno de los grandes eventos de la temporada

Junto a estas líneas con motivo de su cumpleaños, Blanca Padilla compartía un álbum fotográfico en el que aparecía en varias imágenes rodeada de globos. En otra de ellas, se hacía un mirror selfie donde se retrata abrazada por su novio, el economista Alejandro García. Para la pareja, sin duda, están siendo unos meses muy emocionantes y especiales. Y es que el pasado 24 de octubre en Malibú (California) se comprometieron, por lo que habrá boda en un futuro. “Estoy muy feliz y afortunada de haber dado este paso con Álex tras muchos años de relación. Hemos atravesado infinidad de momentos y etapas juntos y me siento muy ilusionada por seguir creciendo a su lado”, comentaba a ¡HOLA! poco después.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Detalles sobre su boda

Desde que compartiera con todos sus seguidores (casi 700.00) que se casaría con Álex, muchas incógnitas han surgido sobre el enlace. Sin embargo, la modelo, una de las pocas españolas que ha desfilado para Victoria’s Secret, ha querido adelantar varios detalles sobre su futuro enlace en una ronda de preguntas rápidas en su perfil social. Por ejemplo, a la pregunta de que si será una pequeña o gran boda, la madrileña, que ya se ha vestido de novia sobre la pasarela, lo ha dejado claro: “nunca quise una gran boda, pienso que haremos algo intermedio”. Por otro lado, otro seguidor lanzó la pregunta de si “habían empezado con los preparativos”. La respuesta fue de lo más relevante: “¡No en profundidad! Será en 2024, después de tantos años juntos no vimos el sentido de apresurarnos”.