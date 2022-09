'Traer vida a este mundo es un hermoso desafío': Shanina Shaik publica la primera foto de su bebé

A principios del mes de mayo, Shanina Shaik compartía con todos sus seguidores unas líneas muy emotivas que tenían como destinatario… ¡su futuro hijo! De este modo, y ya mostrando una incipiente tripita de embarazada, anunciaba que sería madre primeriza. “"Al nuevo amor de mi vida, gracias por elegirme para ser tu mamá. Desde que tengo uso de razón, siempre te he querido y, en ocasiones, mi paciencia se puso a prueba. El momento tenía que ser el adecuado, y puedo decir con confianza que estoy lista para ser tu guía, tu protectora y tu mejor amiga”, precisaba la australiana como comienzo de esta extensa carta que nacía de su corazón y que puedes leer aquí. Días despues, llegó a confesar la conmovedora razón por la que decidió posar embarazada.

Y, semana tras semanas, la modelo, de 31 años y una de las favoritas de Victoria's Secret en sus últimos desfiles, nos hizo partícipes de la evolución de su embarazo, así como de significativos eventos como su baby shower. Una etapa en la que, además, volvió a subirse a una pasarela, concretamente, durante la gala amfAR celebrada en el pasado Festival de Cine de Cannes. Ahora, la espera para tener a su bebé entre sus brazos ha terminado, pues su pequeño ya ha nacido. Así lo ha compartido con todos sus seguidores.

Su primer hijo, Zai

Para dar a conocer el nacimiento de su pequeño, fruto de su relación con el agente publicitario Matthew Adesuyan, Shanina Shaik ha publicado dos fotos. En una de ellas se puede ver a su recién nacido que, como en un improvisado gesto de timidez, cubre su rostro con una de sus manitas. En otra, muestra su casa donde se puede ver un cartel que da la bienvenida al pequeño. Y todo ello, junto a un sentido mensaje: “Bienvenido al mundo bebé Zai Adesuyan. ¡¡¡Matthew Adesuyan yo estamos tan enamorados!!! Me he tomado este tiempo para adaptarme al horario de mi bebé y entender el papel de ser madre. Traer vida a este mundo es un hermoso desafío. Me encantaría compartir mi experiencia pronto…. 💙💙💙”.

Numerosas reacciones a su anuncio

Tras su anuncio, muchas compañeras han querido felicitarla como Gracie Carvalho, Ophelie Guillermand, Marloes Horst, Romee Strijd, Kelly Gale, Lais Ribeiro, Emily Didonato, Devon Windsor, Jourdan Dunn, Lorena Rae, Cindy Bruna o Selita Ebanks. “😍😍😍 No puedo esperar para conocerlo 😍”, comenta Sara Sampaio. “¡¡¡Felicidades mamá!!! ¡¡¡¡Y bienvenido al mundo bebé Zai!!!! 💘”, escribe Alessandra Ambrosio.