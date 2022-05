La conmovedora razón que llevó a Shanina Shaik a posar embarazada

Coincidiendo con el Día de la Madre en varios países como Australia o Estados Unidos, Shanina Shaik quiso protagonizar frente al dúo de fotógrafos Jullien Herrera y Hailey Clauson un posado sin precedentes. Y es que en las bellas imágenes que compartió con sus más de 2,8 millones de seguidores mostraba por primera vez su nueva silueta con la que confirmaba que estaba embarazada de su primer hijo. Las reacciones de sus compañeras de profesión como Sara Sampaio, Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk o Devon Windsor no se hicieron esperar. "¡Bienvenida al mundo de las mamás! ¡Felicidades! Estoy muy feliz por ti", exclamaba Adriana Lima. Ahora, la supermodelo australiana, de 31 años, ha desvelado qué le llevó a posar mostrando su embarazo.

VER GALERÍA

La razón de un posado único

En las últimas horas, Shanina Shaik, cuyo novio es el agente publicitario Matthew Adesuyan, ha compartido varias imágenes del making of de este posado embarazada en el que mostraba su tripita. De estas nuevas instantáneas, ha compartido en sus historias efímeras una de ellas junto con un emotivo mensaje que desvela la razón que le llevó a desvelar así su embarazo: Mi abuela falleció el pasado año en este momento. Yo siempre deseé que ella estuviera viva para verme tener un hijo. Decidí fotografiar mi pequeña tripita esta semana en honor de mi abuela. Con la pérdida, estamos agradecidos de agregar otro miembro a la familia".

VER GALERÍA

-La modelo Shanina Shaik se ha casado en la isla privada de Lenny Kravitz

Emociona con sus mensajes

No es la primera vez que Shanina Shaik causa emoción con los mensajes que comparte con sus seguidores. La supermodelo, que estuvo casada con DJ Ruckus de 2018 a 2019, también quiso escribir unas conmovedoras líneas al anunciar su embarazado. Y lo hizo con una carta que tenía como destinatario a su bebé antes de nacer. “Al nuevo amor de mi vida, gracias por elegirme para ser tu mamá. Desde que tengo uso de razón, siempre te he querido y, en ocasiones, mi paciencia se puso a prueba. El momento tenía que ser el adecuado, y puedo decir con confianza que estoy lista para ser tu guía, tu protectora y tu mejor amiga. A medida que pasa cada mes durante este precioso viaje del embarazo, estoy aprendiendo lo que implica el papel de ser madre", precisaba al comienzo de este texto.

VER GALERÍA

Y continuaba: "Me preocupo mucho, especialmente por tu bienestar y desarrollo. Es un sentimiento que nunca antes había experimentado, ni siquiera sobre mí misma. Haría cualquier cosa por ti, sería cualquier cosa por ti y sacrificaría cualquier cosa por ti. Fui criada por una mujer increíble que me enseñó mucho sobre la maternidad. Ha puesto el listón muy alto y no quiero decepcionarte. Quiero criarte como ella me crió a mí; ser amable, cariñoso, atento y ser la mejor versión de ti mismo".

VER GALERÍA

"Quiero guiarte para que sueñes en grande y trabajes duro, para que vivas tu vida con pasión y alcances tus metas, sin importar cuáles sean. Quiero que sepas que no importa lo que la vida te depare, puedes contar conmigo para estar ahí para ti. Serás apoyado y amado en cada momento de tu vida, tal como lo he sido yo. Compartirte con el mundo hoy es el regalo más preciado que podría recibir en el Día de la Madre. ¡Mamá y papá no pueden esperar para conocerte! Te quiere siempre, tu mamá ❤️", concluyó la modelo australiana que incrementó su popularidad tras desfilar para Victoria's Secret en cinco ocasiones.