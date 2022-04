Alabama, la hija de Travis Baker, ¿nueva estrella de la moda?

El californiano Travis Barker se ha convertido en uno de los baterías (actualmente, es miembreo de blink-182 y The Transplants) más populares y no solo por su trabajo musical, sino por su vida privada. Todo comenzó a principios de 2019 cuando se le relacionó con la mediática Kourtney Kardashian. Tras negar la rumorología que les situaba como pareja, las evidencias se confirmaron en 2020, formalizando su compromiso en octubre de 2021 y casándose el pasado 4 de abril de 2022 en Las Vegas. Sin embargo, ahora no es el músico el que acapara la atención pública, sino su hija Alabama Luella (24 de diciembre de 2005). La joven, de 16 años, ha debutado como modelo para la firma PrettyLittleThing con un posado que en comentarios en redes comparan con el estilo más icónico de Paris Hilton lleno de color.

"Una futura rapera, cantante, compositora e influenciadora de la belleza [...] Le encanta experimentar y expresarse a través del estilo, el maquillaje y el glamour", precisa la firma en un comunicado oficial. Mientras tanto Alabama Luella también ha querido compartir sus impresiones con respecto a este nuevo trabajo: “He sido clienta desde hace mucho tiempo y me encanta lo inclusiva que es la marca".

Con 1,1 millones de seguidores en redes, la joven promesa de la moda afianza así su estatus no solo como modelo sino como influencer. Su madre es la actriz y Miss EEUU 1995, Shanna Moakler, con quien Travis Barker se casó el 30 de octubre de 2004. De este matrimonio, también nació Landon ASher (9 de octubre de 2003). Ambos se han convertido en habituales de la alfombra roja, siendo los mejores acompañantes de su padre desde muy pequeños. Por su parte, Alabama ya ha debutado como invitada a desfiles mediáticos. Por ejemplo, pudimos verla en primera fila de la firma AMIRI el pasado mes de febrero, junto a su padre y Kourtney Kardashian.