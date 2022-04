La categórica respuesta de Hailey Bieber ante los rumores de embarazo

Desde que Hailey Bieber se paseó por la alfombra roja de los Grammy con "un vestido de novia" (así lo ha bautizado la prensa internacional), han estado circulando rumores sobre un posible embarazo. ¿Están justificadas las especulaciones? Por un lado, el vestido de Saint Laurent que escogió su estilista, Karla Welch, combinaba escote palabra de honor con un amplio patrón en la zona de la cintura: dos elementos bastante inusuales tanto en Anthony Vaccarello (director creativo de la firma) como en la modelo, que suele apostar por diseños ajustados cuando acude a este tipo de eventos. Y por otro lado, la pareja parecía prestar una enorme atención al vientre de la sobrina de Alec Baldwin: el cantante le dirigió varias miradas, ambos lo tocaron fuera del photocall... Quizá sea justa la rumorología.

Sin embargo, no debemos olvidar que Hailey Bieber sufrió un ictus hace muy poco, lo que ha podido volverla más sensible ante los comentarios ajenos; ella volvió pronto a trabajar con normalidad, pero hemos sabido que su marido estuvo muy asustado. Además, las especulaciones sobre embarazos de celebridades constituyen un tema delicado en la actualidad. La aparición de Kourtney Kardashian en la fiesta posterior a la última gala de los Oscar también desató rumores en este sentido; un tema que numerosos medios internacionales han tratado desde un ángulo novedoso: "Quizá sea el momento de dejar de abandonar este tipo de conjeturas", titularon algunos. ¿Por qué ha de someterse a escrutinio que una mujer gane peso? Y si realmente ha quedado encinta, ¿no se trata de un asunto tan privado durante el primer trimestre como para evitar comentarios al respecto?

"Los fans están convencidos de que Hailey Bieber está embarazada tras haber caminado por la alfombra roja de los Grammy con un vestido vaporoso junto a su esposo Justin Bieber", publicó el medio Radar en una publicación en redes. La modelo respondió ahí mismo, con un comentario tajante: "No estoy embaraza; dejadme en paz". No obstante, ellos mismos expresaron hace unos meses su deseo de ser padres. Sin embargo, en una entrevista para The Wall Street Journal declaró: "Hay algo que les sucede a las mujeres cuando se casan. Todo el mundo asume que siempre es: primero el amor, luego el matrimonio, después viene el bebé". En su caso, "creo que tenía arraigada la creencia de que iba a querer tener hijos de inmediato y que iba a querer tener hijos súper, superjoven", confesó. "Luego cumplí 25 y es como, ¡todavía soy súper, superjoven!".

En cualquier caso, durante su aparición previa, en la mencionada fiesta de Vanity Fair, también apostó por una silueta llamativa. Saint Laurent volvió a ser la firma escogida por su estilista, y aunque en esta ocasión quedaba al descubierto parcialmente su cintura, un detalle floral en el centro parecía buscar toda la atención. Quizá su vientre se mostraba más hinchado de lo habitual, pero solo el tiempo confirmará las sospechas. Por el momento, Hailey las niega.