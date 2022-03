La fiesta de los 3 lookazos de 'Golden Barbie' para celebrar un cambio de década

Hay fiestas de cumpleaños que nos han fascinado y de las que todo el mundo ha hablado. Por ejemplo, es difícil olvidar aquella iniciativa que por sorpresa le organizó el cantante estadounidense Alexander DeLeon (Bohnes), histórico líder de la banda The Cab, a su novia, el ángel Josephine Skriver, el pasado año. Fue un desayuno en el que no faltaron globos y decoración de lo más dulce, y que terminó en una emotiva declaración de amor. Ahora, otra celebración de aniversario es la que acompaña a estas líneas. Un evento que tampoco ha pasado desapercibido, aunque el estilo sea muy diferente al que hemos mencionado. De hecho, hay un detalle extra que ha hecho viral este acto: los tres cambios impresionantes de look por parte de la homenajeada.

Cambio de década

El pasado día 22 de junio, Jasmine Sanders celebró su cambio de década con una espectacular fiesta rodeada de amigos y su actual pareja, el entrenador personal Anthony Rhoades. En un local de West Hollywood desde el que se podía admirar una increíble vista de esta ciudad californiana, la también conocida como 'Golden Barbie' quiso celebrar sus 30 años convertida en toda una estrella, pues quiso durante el evento cambiar hasta en tres ocasiones de vestido. Y lo hizo con creaciones muy atrevidas y llenas de sensualidad. De hecho, una de ellas sintonizaba con la inolvidable apuesta con la que Bella Hadid pasó a la historia al pisar la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

El diseño rojo que adelantó Bella Hadid

Como hiciera Bella Hadid en el certamen francés, la alemana Jasmine Sanders, que posee más de 4,4 millones de seguidores en redes, lució un vestido rojo que descubría el cuerpo por los lados con una amplias aberturas. En el caso de 'Golden Barbie', esta luce una propuesta de la firma Mônot (colección Primavera/Verano 2021) que muestra dos paneles en tono liso en la parte frontal y posterior, los cuales es unen con cintas anudadas en los laterales. Lo acompañó de sandalias de tiras negras de Stuart Weitzman y joyas de Shay.

Dos brillantes elecciones en tonos metalizados

Otro de los vestidos que lució la modelo y empresaria, que acaba de lanzar el proyecto de entrenamiento personal The best by Jasmine Sanders en colaboración con la popular plataforma de fitness para mujeres Tone It Up (aprovechó esta celebración para presentar este nuevo reto profesional), fue un modelo largo en color oro-marfil y transparente. Bautizado como diseño Marie (615 euros), pertenece a la firma Retrofête y lo combinó con sandalias metalizadas de Schutz. Para soplar las velas de la tarta de cumpleaños, 'Golden Barbie' hizo honor a su apodo (y nombre en redes) y apostó por un minivestido dorado de lentejuelas, de Berta (2.720 euros).