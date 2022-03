La divertida imagen 'de película' con la que Chrissy Teigen regresa después de su polémica

Después de unas semanas de ausencia en redes sociales, la modelo ha vuelto a compartir instantáneas de su vida cotidiana con sus casi 14 millones de seguidores. Esta vez no lo ha hecho con el fin de dirigirse a alguna de las polémicas que la rodean sino, más bien, para retomar su característico humor con una imagen titulada: "Celebrando el amor. felicidades a mi hermana y a su prometido Michael! además, este es un diseñador muy importante!!!!" ¿Qué quería decir con esto último? Pues sus fanáticos pillaron al instante la referencia de Teigen con este colorido estilismo de Día del Padre.

Un vestido de 'un diseñador muy importante'

En la fotografía, vemos a Chrissy posando con un vestido rosa con lunares rojos, firmado por Alaïa. La gran coincidencia es que resulta ser el mismo diseñador que firmó uno de los icónicos vestuarios del personaje de Cher Horowitz en la muy estilosa película Clueless (1994). En una escena, la joven adinerada es abordada en una gasolinera por un ladrón que le pide que se arrodille, a lo que ella responde: "Señor, creo que no está entendiendo. Esto es un Alaïa (...) Es como... un diseñador muy importante". La conexión entre ambas prendas, cuya silueta de corte corazón y tiras gruesas es prácticamente idéntica, desató las risas de sus seguidores, que no dudaron en comentar con más conocidas frases de la cinta. Para complementar su vestido, Teigen usó los zapatos de tacón transparentes que gustan a doña Letizia y a Máxima de Holanda.

El apoyo de su familia ha sido crucial

Estos últimos meses han sido duros para la modelo, quien no solo ha sufrido la pérdida de un bebé sino que también ha estado envuelta en diferentes controversias en redes sociales a causa de las acusaciones de bullying que ha recibido por parte de Courtney Stodden y del diseñador Michael Costello, las cuales ha reconocido recientemente tras varios días de silencio: "No hay excusa para los horribles comentarios que hice en el pasado. Mi objetivo no los merecía. Nadie se los merece". También ha aclarado que se centrará en estos errores para 'mejorar como persona'. Anteriormente, esta ha revelado que padece de depresión, razón por la cual está buscando dejar atrás la negatividad de su polémica para centrarse en el amor de sus seguidores y amigos. A pesar de ello, la contienda entre Costello y Teigen sigue abierta.

En todos estos momentos, John Legend, padre de sus dos hijos, Luna y Miles, se ha mantenido a su lado, apoyándola en cada decisión y poniendo en evidencia por qué son una de las parejas favoritas de Hollywood. Con motivo de la celebración del Día del Padre este pasado domingo, la modelo ha publicado también esta tierna fotografía de su familia de tres, bajo la descripción: "No hay palabras. Solo lágrimas, que se me agotan. A nuestro todo, os queremos para siempre".