Chrissy Teigen se sincera ante su delicado estado anímico y tranquiliza a sus fans

Difícil año para el matrimonio formado por Chrissy Teigen y John Legend. La modelo y el músico estadounidenses sufrieron un inesperado duro golpe a finales de septiembre cuando perdieron a su hijo en el quinto mes de su tercer embarazo. Nadie se esperaba la triste noticia, que confirmaron con una desgarradoras imágenes de la pareja en el hospital tras producirse el aborto. "Estamos en shock y con un dolor profundo del que solo habíamos oído hablar, el tipo de dolor que nunca hemos sentido antes. No pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de sangre de las transfusiones. Simplemente no fue suficiente ", compartieron con todos su seguidores junto a estas fotografías. Desde entonces, no han querido dejar de compartir con todos ellos cómo se encuentran, sobre todo, anímica y psicológicamente con el objetivo de ayudar a personas en su misma situación.

Sin embargo, la modelo ha decidido tomarse un descanso social y así lo ha querido compartir con todos sus fans desvelando las razones psicológicas y anímicas que le han llevado a ello. Eso sí, también ha transmitido un mensaje tranquilizador para que evitar preocupaciones. "No estoy twitteando mucho porque honestamente estoy en un agujero de depresión, pero no te preocupes, tengo mucha ayuda a mi alrededor para mejorar y pronto lo superaré'', escribió Chrissy Teigen, de 34 años. Continúa sus líneas con unas frases que han generado un debate sobre qué significado tienen y a quien van dirigidas: "Ellos llamarán cuando esté mejor y esté lista para recogerlos y tú puedas pasar y agarrarme, ¿De acuerdo? Gracias y ¡te amo!".

No es la primera vez que la modelo comparte sus emociones, demostrando una gran cercanía con todos sus seguidores. De hecho, también desveló el significado de un nuevo tatuaje en recuerdo a su bebé. Sin embargo, su confesión más emotiva tuvo lugar a finales de octubre cuando publicó una desgarradora carta con la que desvelaba cómo se encontraba y con la que agradecía todo el apoyo recibido. "Hemos leído cada nota con ojos llorosos. He dedicados mis días a leer mensajes de desconocidos, la mayoría de los cuales empezaban con 'probablemente no leas esto, pero...". Os puedo asegurar que los leí (...) Algunas de las mejores cartas empezaban con 'No tienes que contestar a esto, pero...'. Después de perder a Jack, me sentí muy preocupada por no ser capaz de agradecer a todo el mundo por su extrema bondad", comenzaba Chrissy diciendo en una líneas llenas de sentimiento y gratitud que puedes leer aquí.

Sobre la historia de amor de Chrissy Teigen y John Legend

La modelo y el cantante (compositor y actor) se casaron el 14 de septiembre de 2013 en una ceremonia íntima que se celebró en el Lago Como, ubicado en Lombardía (Italia). La novia, que por aquel entonces contaba con 27 años, lució un vestido diseñado por Vera Wang. Se daba así un paso más en una historia de amor que comenzó hace cuatro años en el mismo lugar en el que pusieron este el broche de oro a la relación. El 14 de abrill de 2016, la pareja tenía su primera hija, Luna Simone. Poco más de un año después (el 16 de maho de 2018), ampliaban la familia con el nacimiento de Miles Theodore.