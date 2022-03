La 'baby shower' de Jessica Hart termina… ¡con pedida de mano por sorpresa!

Gigi Hadid, Romee Strijd, Elsa Hosk y ahora Emily Ratajkowski... El baby boom de las modelos continúa imparable en este 2020. Oficialmente, se ha convertido en el año que también recordaremos por las celebridades que quisieron aprovechar el parón para ampliar la familia. Aunque para una de sus compañeras de la profesión, no solo está resultando especial por su embarazo. La australiana Jessica Hart, que anunció el mes pasado que estaba esperando una niña con su pareja, James Kirkham, ha compartido este martes en su perfil un álbum de fotos de su baby shower única en el mundo. Y es que la típica fiesta que se organiza para que familiares y amigas celebren el futuro nacimiento -y aprovechen para regalarle a la mamá todo lo necesario para la llegada de su bebé-, ha terminado ¡en una pedida de mano! ¿Y lo mejor? Que la australiana ni se imaginaba que el evento iba a acabar con su compromiso.

Fue el pasado fin de semana cuando Jessica se reunió con su círculo más cercano en una preciosa fiesta en la playa de Malibú de etiqueta ibicenca con cojines, servilletas y velas en color rosa. No faltó, como regalo para las asistentes, un coche de juguete haciéndole un guiño a la profesión del futuro padre, que es piloto. Tras disfrutar plenamente del momento, la propia modelo quiso contarle a sus seguidores este martes cómo había sido una de las jornadas más especiales de su vida: "¡Menudo día! Mi preciosa hermana me organizó una baby shower este fin de semana y mi MEJOR AMIGO, padre del bebé e igualmente precioso James Kirkham vino y me pidió la mano delante de todas mis amigas".

Una sorpresa inesperada

"¡Fue tan especial! Estamos en las nubes ahora mismo", escribió Jessica confirmando que el plan de James había salido a la perfección. Quienes estaban al tanto de sus intenciones supieron guardar el secreto hasta el gran momento. "Estaba realmente asombrada y muy sorprendida. NO tenía ni idea", escribió Jessica. Pero, ¿qué respuesta le dio a su pareja? Al final de la publicación, tras deshacerse en agradecimientos con las invitadas, revelaba el desenlace: "Gracias a todos los que estuvisteis aquí y lo hicisteis tan especial. Os quiero a todos ❤️(He dicho que SÍ)".

Amor sobre ruedas

Si algo nos parece peculiar de la relación entre Jessica y James, es que la pasión que tiene el piloto de NASCAR por los coches -y que parece haberle contagiado a su prometida- aparece reflejada en los momentos más especiales de su vida, no solo en la baby shower. Cuando el 17 de septiembre revelaron si estaban esperando un niño o una niña, fue el humo rosado del tubo de escape de un coche conducido por él mismo el que respondió la gran pregunta. Y aunque todavía no han revelado fechas o dónde van a llevar a cabo el enlace, no tenemos dudas de que las carreras harán acto de presencia de alguna manera.