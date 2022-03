Jessica Hart, la última en sumarse al 'baby boom' de las modelos

Siempre recordaremos 2020 como un año de inflexión. Mientras que hay quienes han aprovechado el parón laboral para desarrollar proyectos que tenían apartados hasta ese momento, quizás por falta de tiempo -como es el caso del diseñador Andrés Acosta-, para las modelos ha sido un parón que les ha permitido reconectar consigo mismas y decidirse a darle una oportunidad a la maternidad. Con una rutina que transcurre entre aeropuertos, sesiones de fotos interminables, eventos y campañas en cualquier parte del mundo, la vida personal resultaba en muchas ocasiones, difícil de conjugar. Es más, incluso el estilo de vida que llevan algunas maniquís de ejercicio constante y alimentación muy controlada les pasaba factura al organismo. Es algo que le sucedió a Romee Strijd, que pudo quedarse embarazada en cuanto se distanció de su trabajo. El baby boom se ha dado a nivel mundial y, la última en dar la noticia, ha sido Jessica Hart.

Novedades en el 'baby boom' de las modelos: nuevos embarazos y un nacimiento

Y tenemos que admitir que, su forma de dar la noticia, nos ha encantado. La modelo que se dio a conocer por ser una belleza atípica, ha tirado de naturalidad compartiendo un selfie en el que aparece posando con la prueba de embarazo sobre uno de sus ojos. "Me he levantado así 😬 Gracias a la prueba de embarazo he podido confirmar (dos veces 😉) que James Kirkham y yo estamos oficialmente EMBARAZADOS. Estamos super emocionados con esta revelación tan buena, sobre todo en este momento con todas las noticias que nos llegan. Esto es una bendición. ¡Estamos tan increíblemente agradecidos y felices! ", escribía la maniquí acompañando la imagen. Pero además, ha aprovechado la ocasión para convertir su anuncio en una buena obra.

"Esto ha hecho que pensara a fondo en todas esas futuras madres que están luchando en este momento por conseguir ver a sus doctores o acceder al sistema sanitario. Así que me encantaría que todos pudierais uniros a mí donando a Every Mom Counts. Cualquier cosa que podáis dar es de mucha ayuda. Es una organización benéfica que ayuda a mujeres embarazadas que están necesitadas de ayuda. Yo no podría imaginarme pasar por todo esto sin ayuda. Gracias por adelantado. No podría estar más feliz de compartir esta noticia con vosotros. Os quiero a todos 🙌🏼", puso Jessica debajo de la fotografía.

De esta forma, Jessica se suma al club de las futuras madres modelos, una lista donde encontramos, -además de la ya mencionada Romee-, a Gigi Hadid, Rianne Ten Haken o Bruna Tenorio. Y, como fue en el caso de sus compañeras de profesión, las felicitaciones no tardaron en llegar al poco de que compartiera la publicación. "Vosotros dos vais a ser unos padres geniales", "No puedo esperar a que llegue la minitú" o "Se me ha puesto la piel de gallina al leerlo. Disfruta el trayecto" son algunos de los comentarios que ha recibido la australiana.