Kate Moss afianza su faceta como diseñadora de joyas con una colección increíble

Aunque se reincorporó de las últimas al selecto grupo de las supermodelos de los noventa, la británica Kate Moss, de 46 años, puede estar orgullosa de ser una de esas reinas de la moda que ha sabido mantener intacta su fama tres décadas después. De hecho, no solo sigue cosechando grandes éxitos profesionales (su hija, Lila Grace, parece seguir su mismo camino) sino que ha sabido compartir su singular y característico estilo, llegando a ser considerada como un icono incuestionable. Y es esta personalidad la que le ha llevado a que varias firmas de moda quieran contar con ella para plasmar sus gustos creativos en sus colecciones. Unas colaboraciones cuyo último capítulo se desarrolla en el mundo de la Alta Joyería gracias a una alianza con la casa de joyas de lujo Messika.

Para esta firma de Alta Joyería, Kate Moss no es ninguna extraña, ya que fue la elegida para protagonizar su campaña de otoño 2019 junto a la también modelo puertorriqueña Joan Smalls y la actriz holandesa (y estrella de televisión) Sylvia Hoeks. Un trabajo que pudimos conocer en primicia desde Fashion. Sin embargo, ahora su alianza con este sello va más allá y debuta como diseñadora de esta colección cápsula, bautizada de forma sencilla como Messika by Kate Moss. Unas propuestas en las que brillan los diamantes y los materiales preciosos, y que seducen con un estilo Art Decó muy cautivador. Eso sí, la principal inspiración de estas joyas es el estilo bohemio de la británica y los detalles de aquellos viajes que le han llevado a conocer gran parte del mundo.

Desde HOLA.com, te mostramos aquellas imágenes que plasman cómo ha nacido esta alianza y el making of de la campaña en la que vemos a Kate mostrando sus propias creaciones. "Quería poder hacer joyería yo misma. Y me encanta el Art Decó porque creo que se ve también muy moderno", comenta la modelo británica sobre su nuevo proyecto como diseñadora en el que refleja su propia personalidad.

Además, precisa que se tratan de propuestas muy fáciles de incluir en cualquier look y acertar porque "la calidad de los diamantes es sorprendente y son muy sencillos de usar". Y si tuviera que definir las características principales de sus creaciones, no tiene duda. "La colección es cool, bohemia y versátil. Me siento empoderada. Es más que joyería, es una actitud", afirma Kate.