El 'ángel' Romee Strijd, sorprendida con la fiesta más dulce en la recta final de su embarazo

La supermodelo Romee Strijd disfruta compartiendo el día a día de la evolución de su embarazo, un sueño hecho realizada que dudó poder alcanzar tras diagnosticarle SOP (síndrome del ovario poliquístico) en 2018. Sin embargo, la historia de superación este ángel de Victoria's Secret, una de las principales protagonistas del baby boom que vive el mundo de la moda en 2020, merecía todo tipo de festejos. De hecho, así ha ocurrido este fin de semana, en el que la holandesa, que se ha trasladado a vivir a Ámsterdam debido a la crisis sanitaria del coronavirus, ha querido celebrar la recta final de su embarazo (está en el tercer trimestre) con una tradicional baby shower. No ha faltado ningún detalle ni referencias para simbolizar que será mamá de una niña.

Para festejar su baby shower ante la cada vez más cercano nacimiento de su bebé (el parto tendrá lugar las primeras semanas del próximo mes de diciembre si no se adelanta, es decir, poco antes de las celebraciones navideñas), la modelo Romee Strijd, de 25 años, recibió una sorpresa de sus allegados, muy pocos, respetando las medidas de seguridad ante el coronavirus. No han faltado muchos globos, una selección de dulces y una gran tarta; detalles que ha querido compartir con todos sus seguidores en las historias efímeras de su perfil social. Un festejo cuya decoración estaba coordinada en tonos dorados, blanco y rosa.

Su historia de superación para convertirse en mamá

El día que anunció que cumpliría su sueño de ser mamá, la modelo Romee Strijd se sinceró con todos sus seguidores y desveló los obstáculos médicos a los que se enfrentó para quedarse embarazada por padecer el síndrome del ovario poliquístico. Una historía de superación que recogió en un emotivo mensaje: "Hace 2 años me diagnosticaron SOP [PCOS, en inglés] después de no tener mi período durante 7 años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con @laurensvleeuwen es mi mayor sueño... Tenía tanto miedo que nunca podría hacerlo porque me dijeron que era más difícil tener bebés de una manera natural ... Empecé a investigar sobre SOP y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP... El mío sucedía porque mi cuerpo estaba en modo de lucha o huida... Lo que significa que mi cuerpo estaba bajo un estrés constante. Nunca me sentí súper estresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer súper limpio (restringir los alimentos)".

Y añadió: "Creo que presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante. Este fue el punto donde comencé a investigar la curación natural para SOP y llegué a la conclusión de que debería hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo mismo y tomar descansos cuando sea necesario. También probé algunos suplementos naturales, la acupuntura y también obtuvimos un lugar en los Países Bajos, para poder pasar más tiempo con la familia (ya que soy una persona tan familiar). Estoy muy feliz y agradecidade decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que PRONTO SEREMOS UNA FAMILIA DE TRES ❤ ❤❤❤ Y a las mujeres que intentan concebir, les diría que cree en ti y sé amable contigo mismo y con tu cuerpo; y no dejes que esos pensamientos te afecten demasiado".

Un humo rosa anunció que esperaba una niña

Tras darnos a conocer que estaba embarazada, el ángel holandés Romee Strijd quiso ir despejando todas las incógnitas sobre el bebé. Una de ellas era dar a conocer si sería mamá de un niño o una niña. Para ello, se reunió con su marido, el DJ Laurens van Leeuwen, en el jardín de su casa y grabaron un vídeo que despejó todas las incógnitas. En él, aparecían junto a varios amigos con los que llevaban atrás una cuenta atrás. Al finalizar esta, lanzaban al aire un spray de humo que era de color rosa y señalaba que tendrán una hija (curiosamente, su compañera de Victoria's Secret Elsa Hosk también espera una niña).

Posó en lencería para celebrar sus 30 semanas de embarazo

Romee Strijd ha querido hacer participes a todos sus seguidores de la evolución de su embarazo. De hecho, y recordando sus años como ángel de Victoria's Secret, no ha querido perder la oportunidad de posar con lencería durante estos meses de gestación. De hecho, para festejar que ya estaba de más de siete meses protagonizó una instantánea en la que lucía un sujetador en tono pastel y dejaba al desnudo su tripita.

Cinco años siendo un ángel

Romee Strijd nació el 19 de julio de 1995 en Zoetermeer (Holanda). Desde 2015, figura como uno de los ángeles de la firma de lencería Victoria's Secret, aunque ya desfiló para la compañía en su show de 2014 que se celebró en Londres. En 2018, contrajo matrimonio con Laurens van Leeuwen, aunque no celebraron boda, ya que lo hicieron por términos legales. Ambos llevaban 8 años siendo novios.