Lottie Moss y Hana Cross, conoce a las nuevas 'Gigi y Kendall'

Aunque está siendo un año peculiar para la industria de la moda, hasta hace unos meses, los eventos, alfombras rojas o desfiles formaban parte del día a día del que es uno de los sectores más bulliciosos. En ese terreno, Gigi Hadid y Kendall Jenner se movían como peces en el agua. Además de ser su 'campo de juego', las maniquís llegaron a tener una amistad que todos los fotógrafos del momento pudieron retratar. Sin embargo, entre la crisis sanitaria y la ampliación de la familia por parte de la mayor de las Hadid, ha dejado a los diseñadores sin sus modelos favoritas. O, al menos, hasta ahora. Otros dos nombres resuenan con mucha fuerza, los de Lottie Moss y Hana Cross, dos británicas que vienen dispuestas a coger el relevo de sus predecesoras y dar comienzo a una nueva etapa de top models, las centennials.

Lottie Moss, hermana de Kate Moss, debuta sobre la pasarela en un desfile ‘entre hermanos’

Resulta curioso que, si bien fue Hana la que mantuvo una relación con Brooklyn Beckham durante varios meses, también Lottie fuera relacionada en su momento con el hijo del futbolista y la diseñadora. Independientemente de rumores o historias de amor, ambas comenzaron a acercarse cada vez más al tener en común una gran pasión que todavía les une: la moda, sector al que se dedican en la actualidad y en el que quieren desarrollar sus respectivas carreras. En este último año se ha vuelto inseparables y se ha convertido en algo habitual verlas acudiendo juntas a cenas, eventos y todo tipo de actos.

Lottie, trabajo y genética

La última prueba de que son íntimas amigas ha tenido lugar este miércoles, cuando Lottie se convirtió en la anfitriona de una cena privada con motivo del lanzamiento de una aplicación y no faltó, entre sus invitadas más esperadas, Hana. Aunque todavía les queda un largo camino para recoger el testigo de Kendall y Gigi, lo cierto es que apuntan maneras. Para empezar, Lottie es hermana de Kate Moss, por lo que su apellido ya tiene un gran peso en la industria. Además es una de las maniquís que ya se rifan las marcas.

Hana: la experiencia en el sector

Por otro lado, Hana no solo se convirtió en su día en musa de Brooklyn y embajadora de Victoria Beckham. También es imagen de varias firmas y una de las invitadas de honor a los desfiles de la Semana de la Moda. Más allá de su trabajo, sus looks también causan sensación. Con sendos estilos desenfadados y de tendencia, sus followers encuentran en ellas toda una fuente de inspiración. La comunidad de fans es otro dato interesante, claro. Si tenemos en cuenta que entre las dos suman más de medio millón de seguidores, no es de extrañar que dentro de poco comiencen a salir en todas partes.