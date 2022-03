Es oficial: Multa millonaria y trabajos comunitarios para Bar Refaeli por fraude fiscal

Esto domingo, se ha hecho firme la sentencia contra Bar Refaeli y su madre, Tzipi, ante las acusaciones por evasión de impuestos por 2,2 millones de euros. La corte del distrito de Tel Aviv así lo ha anunciado durante un acto que contó con la presencia de ambas. Una resolución que se adelantó meses atrás y que impone a la modelo una multa millonaria (1,3 millones de euros aproximadamente) y 9 meses de trabajos comunitarios. Por su parte, su progenitora no correrá la misma suerte. Y es que Tzipi deberá cumplir una condena de 16 meses de cárcel al admitir su culpabilidad en la falsificación de la residencia fiscal de su hija. A principios de año, esta se ofreció a la Fiscalía General de israel ir a prisión en lugar de Bar (supuestamente, ajena a estos movimientos financieros), quien acababa de dar a luz a su tercer hijo y tiene una familia a su cargo.

“Esta es una pena razonable”, dictaminó el juez Dana Amir. Se prevé que la modelo, de 35 años, comience sus trabajos comunitarios a partir del próximo 21 de septiembre. De igual forma, su madre cumplirá su condena a partir de la semana que viene. "El acuerdo de declaración de culpabilidad deja en claro de una vez por todas que Bar Refaeli no evitó pagar impuestos a propósito [...]. Ella no estaba involucrada en asuntos financieros", precisaron los abogados de Bar y Tzipi a principios de junio.

Unos hechos que ocurrieron una década atrás

Hay que remontarse 10 años atrás -incluso, durante los años 2009 y 2010 en los que la modelo era novia del actor Leonardo DiCaprio- para conocer los motivos de este proceso judicial y las razones de estas sentencias. Por aquel entonces, la supermodelo no pagó impuestos en Israel al afirmar que residía en Estados Unidos y tributaba allí. Sin embargo, y aunque ella presentó imágenes junto a su pareja o la declaración del padre de este que justificaban sus pruebas, Hacienda no aceptó estas alegaciones, pues la consideraron "no residente" en el país norteamericano, en el que no figuraba ningún domicilio fiscal ni inmuebles en propiedad.

Pero aquí no queda todo. Según distintas informaciones, Bar Refaeli sí residía en Israel mucho más tiempo del declarado. Es más, rentaba pisos en los que como inquilinos figuraban su hermano y su madre. Por su parte, estos también realizaron negocios y la compra de vehículos a su nombre. Por su parte, Tzipi evitó declarar remuneraciones de trabajos en el extranjero de su hija que atesoraba en cuentas abiertas en otros países, así como otras operaciones empresariales y financieras.

Volcada en su familia

Tras su relación con Leonardo DiCaprio (2005-2010), su noviazgo más sonado fue con el empresario Adi Ezra. De hecho, ambos se casaron el 24 de septiembre de 2015 y viven una felices en familia, ya que juntos han tenido tres hijos: Liv (11 de agosto de 2016), Elle (20 de octubre de 2017) y David (14 de enero de 2020). No obstante, este no es el único matrimonio que figura en su vida, pues estuvo casada con un familiar entre 2003 y 2005 para evitar el servicio militar obligatorio en Israel.