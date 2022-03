Bar Refaeli se enfrenta a una multa millonaria para evitar ir a prisión

Malos tiempos para Bar Refaeli, de 35 años y madre de tres hijos. La israelí ha sido sentenciada a una multa millonaria (1,3 millones de euros aproximadamente) y 9 meses de trabajos comunitarios tras ser declarada culpable de evasión de impuestos por 2,2 millones de euros. Un acuerdo legal con el que consigue evitar ir a prisión. Sin embargo, su madre, Tzipi, no correrá la misma suerte y sí tendrá que cumplir condena en la cárcel. Un gesto que asume para favorecer a su hija. “La Oficina del Fiscal General del Estado presentó recientemente una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv como parte de un acuerdo de culpabilidad contra Tzipi y Bar Refaeli”, comunicó un portavoz del Ministerio de Justicia. Por su parte, los abogados de la modelo han matizado que "el acuerdo de declaración de culpabilidad deja en claro de una vez por todas que Bar Refaeli no evitó pagar impuestos a propósito [...]. Ella no estaba involucrada en asuntos financieros".

“Hoy asume toda la responsabilidad por los errores cometidos y pagará el precio por ellos. Lamenta que su querida familia haya tenido que pasar por un período tan difícil y siente dolor por el precio que pagará su madre ", precisan también los abogados. Tzipi Refaeli tendrá que asumir una condena de 16 meses en la cárcel al admitir su culpabilidad en la falsificación de la residencia fiscal de su hija. Además, ella misma a principios de este año ofreció a la Fiscalía General de Israel ir a prisión por su Bar (la modelo siempre asumió no conocer personalmente las operaciones económicas que se le imputan), quien acababa de dar a luz a su tercer hijo.

Todo comenzó cuando era novia de Leonardo DiCaprio

Para conocer la razón de esta sentencia, cuya investigación se inició en 2015, hay que viajar en el tiempo 10 años atras, concretamente durante algunos años (2009 y 2010) en los que Bar Refaeli era novia del actor Leonardo DiCaprio. Por aquel entonces, la supermodelo no pagó impuestos en Israel al afirmar que residía en Estados Unidos y tributaba allí. Sin embargo, y aunque ella presentó imágenes junto a su pareja o la declaración del padre de este que justificaban sus pruebas, Hacienda no aceptó estas alegaciones, pues la consideraron "no residente" en el país norteamericano, en el que no figuraba ningún domicilio fiscal ni inmuebles en propiedad.

Sin embargo, al parecer durante esos años, la modelo residía en Israel más de lo declarado. De hecho, se alojaba en pisos en los que figuraban como inquilinos su hermano y su madre. Además, estos también realizaron negocios y la compra de vehículos a su nombre. Por su parte, Tzipi evitó declarar remuneraciones de trabajos en el extranjero de su hija que atesoraba en cuentas abiertas en el extranjero, así como otras operaciones empresariales y financieras.

Casada y madre de tres hijos

Tras su relación con Leonardo DiCaprio (2005-2010), su noviazgo más sonado fue con el empresario Adi Ezra. De hecho, ambos se casaron el 24 de septiembre de 2015 y viven una felices en familia, ya que juntos han tenido tres hijos: Liv (11 de agosto de 2016), Elle (20 de octubre de 2017) y David (14 de enero de 2020). No obstante, este no es el único matrimonio que figura en su vida, pues estuvo casada con un familiar entre 2003 y 2005 para evitar el servicio militar obligatorio en Israel.