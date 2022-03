¿Por qué todos hablan de la 'desaparecida' y polémica Karen Mulder?

Sus ojos azul grisáceos, sus facciones marcadas y nariz aguileña, su melena rubia, su cuerpo espigado... Cualidades físicas que definen a una de las modelos de los noventa más famosas, Karen Mulder. Su increíble fama hace tres décadas gracias a diseñadores como Gianni Versace o Yves Saint Laurent y firmas como Victoria's Secret nada hacía presagiar una evolución profesional marcada por la polémica y un actual anonimato que la convierten, como a Linda Evangelista, en otra de las supermodelos de la Edad de Oro de las pasarelas que se encuentra 'desaparecida'. Hoy, todos hablan de ella y recuerdan sus mejores y peores momentos con motivo de una fecha muy señalada, su 50 cumpleaños.

Karen Mulder nació en Vlaadingen (Holanda) el 1 de junio de 1970. Con 17 años, un amigo suyo mando sus fotografías a una agencia, lo que le permitió acceder a un concurso de modelos que terminaría ganando. Este éxito le daría la posibilidad de participar en el concurso internacional The Look of the Year, organizado por Elite. Aunque aquí no ganaría, un segundo puesto le permitiría su entrada en el mundo de la moda por todo lo alto y su posterior conversión en una de las más icónicas supermodelos de los 90.

Uno de sus mayores logros profesionales le llegó de la mano de Victoria's Secret. La holandesa se convirtió en uno de los primeros ángeles de la firma de lencería junto con Stephanie Seymour, Daniela Pestova, Helena Christensen y Tyra Banks. Además, fue la primera modelo en lucir una alas sobre la pasarela de esta compañía, concretamente, en el año 1998.

Sin embargo, nada hacía presagiar que Karen Mulder protagonizarían sonadas polémicas personales que terminarían en el retiro de la modelo para conseguir una estabilidad personal en el anonimato y centrada en el cuidado de su hija, Anna (30 de octubre de 2006). Sus momentos más controvertidos ocurrieron con la llegada de los 2000.

En noviembre de 2001 tras un tiempo alejada de la moda, Karen Mulder reapareció durante una entrevista en la televisión francesa. Por desgracia, su tan esperada vuelta fue de lo más polémica, ya que, en medio del programa, sufrió una crisis nerviosa que le llevó a expresar, entre otras acusaciones, que había sido agredida sexualmente por un miembro de la casa real monegasca y un familiar.

Sus familiares y amigos decidieron ayudarla y, al poco tiempo, Karen ingresaba en una institución psiquiátrica. Casi un año después, volvía a aparecer en público, esta vez sentada en primera fila durante un desfile de Christian Dior Alta Costura. En esta ocasión, iba acompañada de su buena amiga Helena Christensen. Además, por esa época, reversionó el éxito de la cantante Gloria Gaynor I Am what I Am, lo que le llevó a ocupar los primeros puestos de los listas musicales de Europa. Pero lo que parecía haber cerrado el episodio más turbulento de su historia, no fue así. En diciembre de 2002, era encontrada inconsciente en su domicilio debido a una sobredosis de pastillas para dormir, según precisaba la prensa inglesa. El mundo de la moda se sobrecogió, pues las informaciones fueron tan contradictorias y alarmantes que se llegó a temer por la vida de la modelo.

Tras su paso por el hospital, en mayo de 2003, se volvía a subir a una pasarela. Lo hizo en Marrakech con los diseños para la temporada de otoño-invierno 2003-2004 del diseñador Zhors Rais. En julio de 2007, volvía a desfilar. Esta vez fue para la casa Dior con sus propuestas de Alta Costura para otoño-invierno 2007-2008, su último desfile. Independientemente de estos trabajos, Karen decidió vivir su propia vida de la forma más discreta posible. A pesar de ello, el 1 de julio de 2009, era arrestada en París por amenazar con atacar a su cirujano plástico. Desde entonces, prefirió el anonimato y sus apariciones públicas se cuenta con los dedos de una mano, como cuando acudió como invitada a la presentación de Etam en París en septiembre de 2016.