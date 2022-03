El mensaje de positividad de Palito Dominguín, hermana de Bimba Bosé, ante su cambio físico

La hermana pequeña de la inolvidable Bimba Bosé, Palito Dominguín, se sincera con todos sus seguidores tras su último cambio físico en el que luce más delgada. La modelo española ha querido dar una respuesta ante su nueva silueta desde la sinceridad y destapando todos sus miedos. Confesando sus inseguridades como también han hecho otras compañeras de profesión ha querido lanzar un mensaje de positividad para autoaceptarse tal y como se sea, sin comparaciones. Un gesto que sus admiradores han aplaudido y las reacciones no se han hecho esperar a través de comentarios de apoyo: "Estás bellísima, antes ,ahora, siempre querida"; "Poderío!!! Eres una brava!!! Y Divina!!!!"; "Muy buena reflexión!!"...

VER GALERÍA

-Lee también: Palito Dominguín recuerda a su hermana, Bimba Bosé, en el día de su cumpleaños

En su última publicación, Palito ha compartido dos imágenes para acompañar a su reflexión: una reciente en blanco y negro donde lleva un bikini y otra tomada tiempo atrás donde se evidencia un ligero cambio físico. "Primer día de Positividad corporal! Esta soy yo hace un par de días comparada con yo hace unos años. Miro mi cuerpo hace unos años y me parece un cuerpo perfecto, lo miro ahora y también. Perfecto para mí en este momento, por que siento que mi mente y mi cuerpo están y estaban unidos y no en guerra. La forma de mi cuerpo ha cambiado constantemente durante mi vida y en cada fase mi cuerpo en cierta parte representaba todas las emociones que estaba viviendo en ese momento", se sincera la modelo.

VER GALERÍA

Y añade: "Estoy aprendiendo a amar mi cuerpo, siempre he tenido inseguridades sobre una cosa u otra pero es como una lotería, parece que te levantas cada mañana intentando encontrar algo que no te gusta, algo que quieres cambiar. Es muy fácil compararse constantemente con la gente a tu alrededor y pensar ojalá tuviese el pecho mas grande, o las piernas menos gordas, o la cintura mas pequeña, o los pies mas bonitos... La lista sigue y sigue y sigue, y si no te frenas tu sol@, nunca paras. Eso es algo que estoy aprendiendo, en la vida en general, en el día a día, y en la industria en la que trabajo es muy facil compararse constantemente con los demás, y puedo levantarme una mañana y pensar lo bien que me siento, hasta que me meto en instagram o me voy a trabajar y veo a otra chica mas alta, con mas caderas, con menos de lo que sea... y de repente me siento fatal otra vez ¿por qué?".

VER GALERÍA

"Ese es mi grandísimo fallo constantemente y es en lo que estoy trabajando. Veo belleza en todo el mundo, por que somos todos tan distintos que me parece extraordinario, y es lo que ahora estoy haciendo conmigo misma y todas las fases por las que he pasado. Mirarse con buenos ojos y con amor no es de egocéntrica, es necesario. Hacer de nuestro cuerpo un templo es darle las gracias a nuestros padres, a todos nuestros antepasados y muy importante no olvidarnos de nosotros mismos.

Daros las gracias, amar vuestro cuerpo sea como sea, por que os traído todo el camino de vuestra vida hasta este momento. Tu cuerpo es tu aliado, no tu enemigo. Mira a tu cuerpo con una planta, la riegas, le das de comer, y crece, y da vida", concluye.