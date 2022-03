Fallece Amber-Lee Friis, la finalista neozelandesa a Miss Universo

Hoy el mundo ha amanecido con la terrible noticia de que Amber-Lee Friss fue hallada muerta el pasado lunes. El fallecimiento de la neozelandesa de 23 años, finalista para convertirse en Miss Universo, fue catalogado como 'repentino' por la cuenta oficial de Miss World News New Zeland: "Amber cambió completamente su trayectoria como concursante. Tras un inicio un poco escabroso, acabó siendo una de las más positivas y comprensivas de todas las concursantes que hemos tenido", escribían, "ha luchado mucho para unirse a nosotros desde el principio y se ganó nuestra admiración y respeto desde el principio". Además de esta publicación, un día antes de la trageida, Amber había publicado una foto con su hermana. Foto en la que están teniendo lugar la mayoría de los tributos en forma de comentario.

La trágica pérdida de Amber-Lee Friis a sus 23 años

Tal y como The Daily Mail ha podido conocer, su muerte ha sido catalogada como súbita por la policía e, inmediatamente, remitida a un forense. Sin embargo, diarios como el New York Post aseguran que fue la propia joven la que decidió quitarse la vida. Sin embargo, dicha información no es oficial.

La prensa internacional ha recordado cómo Amber había hablado previamente del bullying que sufría en el colegio, antes de dar un giro a su vida. "Durante sus días en el colegio, la señorita Friis confesaba que sus compañeros la llamaban Chimpan, por tener la piel bronceada y los ojos ligeramente inclinados", comentaba el redactor. Al parecer, la modelo también lo pasaba mal fuera de las aulas ya que, tal y como ella ha contado en diversas entrevistas, había días en los que no tenían nada para cenar en su casa: "Recuerdo que me senté en mi habitación una noche y pensé en lo difícil que podía llegar a ser la vida. Sientes que el mundo pesa sobre tus hombros", recordaba Amber.