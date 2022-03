¡Sorpresa! Ashley Graham anuncia de una divertida forma que está embarazada

"Hace nueve años hoy, me casé con el amor de mi vida. ¡Ha sido el mejor viaje con mi persona favorita del mundo! ¡Hoy nos sentimos tan bendecidos, agradecidos y emocionados de celebrarlo con nuestra FAMILIA EN CRECIMIENTO! Feliz aniversario, @mrjustinervin ❤️ La vida está a punto de mejorar". Quien solo lea el texto de la última publicación de Ashley Graham quizá no sea consciente del notición que la modelo está revelando. Pero al pulsar el play del vídeo, y tras un divertido "¡sorpresa!", se resuelve toda duda: la estadounidense está embarazada de su primer hijo con el director de cine Justin Ervin.

Era 2009 cuando la modelo curvy más popular del momento conoció a Ervin en una iglesia. Primero fueron solo amigos, pero solo un año después la pareja se daba el "sí, quiero". Desde entonces hasta hoy, con 31 años, Ashley ha sumado destacados logros en la industria de la moda (portadas de grandes cabeceras, desfiles y campañas para firmas importantes, etc.), consolidando su propia revolución en cuanto a la aceptación de distintos cánones de bellezas y medidas sobre la pasarela. Incluso formó parte de la lista Forbes de los '30 menores de 30 más influyentes' en 2016, además de trabajar en televisión y escribir un libro 'New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like' sobre la verdadera cara de la confianza, la belleza y el poder.

Los viajes, los compromisos laborales y los distintos eventos que implica esta densa carrera, no han impedido que, de vez en cuando, Ashley mandara cariñosos mensajes a su marido a través de las redes sociales, la misma vía que hoy han elegido para anunciar su primer embarazo. Con un vídeo en el que ambos aparecen más que contentos, la pareja ha revelado esta buena noticia en el perfil de Ashley, mientras que Justin ha preferido compartir varias fotografías para darles el anuncio a sus seguidores. Entre ellas, una muy especial con una ecografía de su bebé.