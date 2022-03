Karlie Kloss y su divertida respuesta ante los rumores sobre su embarazo

No han pasado ni 48 horas desde que Jac Jagaciak, exángel de Victoria's Secret, anunciara su embarazo y ya hay otra exembajadora de esta firma lencera a quien se atribuye que podría estar también esperando su primer hijo, Karlie Kloss. ¿El motivo de este rumor? Una de las últimas fotografías que ha compartido con sus seguidores. En ella, aparece bailando con su marido, Joshua Kushner, en la fiesta con amigos de su boda, celebrada en Wyoming el fin de semana pasado. El pie de la imagen "Lean on me", que se podría traducir como "apóyate en mí" -ya que el novio iba con muletas- ha sido interpretado por muchos como una revelación de que podrían convertirse en papás, al igual que la silueta de la modelo adoptada por su pose. Sin embargo, lejos de alimentar estos comentarios, ha querido responder de manera categórica evitando más debate.

"No estoy embarazada, solo es amor" escribió Karlie acompañando el comentario del emoticono de las patatas fritas dando a entender que, la posible incipiente barriguita que sus admiradores pudieran ver en la imagen no sería otra cosa más que la hinchazón normal después de comer. Sin embargo, sus seguidores no han tardado en volcarse en apoyar a la modelo, pidiendo que se dejara de preguntar de una vez a las mujeres si están embarazadas. "Las mujeres delgadas también pueden tener curvas en algunas partes de su cuerpo" comentaba una usuaria haciendo referencia a la forma. "Nueva norma, ninguna mujer está embarazada hasta que ella lo diga", escribía otra.

Aunque están casados desde el año pasado -fue en octubre de 2018 cuando se dieron el 'sí, quiero'-, la modelo se encuentra actualmente centrada en su carrera profesional trabajando tanto como embajadora de grandes marcas, así como presentadora de Project Runway. Y, aunque no se sabe si entra en sus planes ampliar la familia, ha prefirido aclarar la duda de sus seguidores antes de que el rumor se hiciera más grande. Una explicación que consiguió que sus fans se limitaran a felicitarla y a desearle todo el amor del mundo en su relación.