Emoción entre las supermodelos: ¿Qué exángel de Victoria's Secret está embarazada?

Su mensaje no podía ser más revelador: "Nunca he estado más orgullosa de mi cuerpo en verano, las estrías y todo creciendo". Una frase con la que el exángel de Victoria's Secret Jac Jagaciak ha querido dar a conocer a todos sus seguidores que espera su primer hijo. Una gran noticia a la que acompaña una fotografía en la que desnuda su ya evidente embarazo y que ha emocionado a muchas de sus compañeras. Christy Turlington, Lais Ribeiro, Gracie Carvalho, Ginta Lapina, Jacquelyn Jablonski, Frida Gustavsson, Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio... Supermodelos de diferentes generaciones no han perdido la oportunidad de felicitar a esta polaca, de 25 años.

Y no son las únicas que se han unido a enviar su mensaje de enhorabuena. "¡Felicidades! Whoohooo ¡Este bebé es afortunado!", comenta la modelo Arizona Muse. "Estás maravillosa", precisa Gracie Carvalho. "¡Estoy muy feliz por ti! ¡Se te ve guapísima!", exclama la modelo e influencer Hanneli Mustaparta, quien recientemente se convirtió en mamá primeriza. Tampoco ha faltado representación española, pues Blanca Padilla no ha querido perder la oportunidad de felicitarla ante su nueva etapa.

Emocionantes reacciones, como lo es también el momento que vive Jac. Una felicidad que se extiende al hombre con el que comparte su vida: su marido, el artista croata Branislav Jankić. Juntos comienzan un nuevo proyecto común fruto de un amor que les llevó a casarse en 2017 y del que presumieron sobre la alfombra roja del Victoria's Secret Fashion Show de 2015, convirtiéndose en una de las parejas más atractivas de la noche.

Curiosamente, ese desfile fue uno de los más especiales para Jac. Aunque ya se había subido a la pasarela de lencería en 2013 y 2014, en esta ocasión lo hacía como ángel oficial y saltaba de la sección Pink a los segmentos principales del show. Cabe recordar que su fichaje como embajadora de la firma se anunció a la vez que el de otras 9 modelos, siendo una elección sin precedentes para la compañía. Junto a ella, también fueron seleccionadas para este puesto destacado dentro del mundo de la moda Kate Grigorieva, Taylor Hill, Romee Strijd, Lais Ribeiro, Elsa Hosk, Martha Hunt, Sara Sampaio, Jasmine Tookes y Stella Maxwell.