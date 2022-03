¡Sorpresa! Bar Refaeli anuncia su tercer embarazo de la forma más inesperada

Estamos acostumbrados a que, cada vez más, las celebrities nos sorprendan al compartir sus noticias más importantes. Desde pedidas de mano bajo la aurora boreal o en medio de una isla caribeña hasta anuncios de embarazo en plena alfombra roja o sobre un escenario. En esta era donde en la que todo parece hacerse a lo grande, quizás lo que más sorprende es recurrir a la naturalidad, como ha hecho Bar Refaeli para confirmar que está esperando su tercer hijo. La modelo ha querido hacer partícipes a sus fans de su ilusión, aunque quizás la idea no ha salido como ella pensaba en un principio.

La modelo dio la gran noticia hace más de 24 horas, pero lo cierto es que no había trascendido hasta ahora debido a que lo hizo a través de un vídeo que gran parte de sus casi 3 millones de seguidores no fueron capaces de entender, ya que hablaba en su hebreo natal. El problema es que son unas imágenes tan naturales y sin grandes gestos ni rastro de barriguita que la gente no se había parado a pensar que podían esconder una revelación tan grande, y ha tenido que esperar hasta que la prensa internacional tradujera sus palabras al inglés para que el público fuera realmente consciente de lo que sucedía. En ellas, aparece junto al televisivo Assi Azar -con quien copresentó la final de Eurovisión 2019 en Tel Aviv-, y teóricamente están grabando para explicar que va a ser imagen de la firma de gafas fundada por Bar.

Después de que Assi explique esto, le pide a la top que haga alguna declaración al respecto, y, en lugar de hablar de su marca, ella exclama "¡Estoy embarazada!" ante la cara de sorpresa de su compañero y amigo, que pregunta varias veces si es verdad. "Sí que parece embarazada, la verdad. ¿De todas maneras, poor qué necesita tener tres hijos?" bromea. La supermodelo ha colgado este clip en su perfil personal acompañado de la divertida frase "Oops, lo hice otra vez", y es que este es su tercer embarazo en 3 años. En septiembre de 2015 pasó por el altar junto al empresario Adi Ezra, y apenas unos meses después anunció que esperaban su primera hija, Liv, quien llegó al mundo en agosto del año siguiente. En octubre de 2017 nacería Elle, y previsiblemente a finales de 2019 o principios de 2020 (no se sabe de cuánto está) llegará un nuevo hermanito o hermanita para las pequeñas.