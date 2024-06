De Aitana al 'street style': los 'total looks' en tejido vaquero también son tendencia en verano Pasarelas, estrellas y consultoras de moda confirman que el 'denim', esta vez, también es apto para los días de calor. Repasamos cómo llevarlo

Más allá de la fecha en la que Jacob Davis y Levi Strauss patentaron los pantalones vaqueros, hay otra cita en la que el tejido denim tomó gran protagonismo. Hablamos del momento en el que Britney Spears y Justin Timberlake llegaron a los MTV Movie Awards de 2001 haciendo twinning y luciendo ambos looks denim de pies a cabeza. Fue ese el momento en el que esta impensable conjunción comenzó a inspirar los estilismos del momento, y, sin saberlo, también los de este 2024.

Cuando firmas de moda como Diesel o GCDS enseñaron sus colecciones de Primavera/Verano 2024 en pasarela adelantaron la tendencia, pero ahora están siendo muchas de las chicas que más inspiran en estilo las que nos están enseñando a llevar esta apuesta. El año pasado, personalidades como Dua Lipa, Camila Cabello o Julia Fox ya nos dieron algunas pautas, pero ahora un nuevo aluvión de celebrities y referentes de moda reinterpreta su apuesta con nuevas ideas.

Si bien el tejido vaquero siempre ha estado asociado a conjuntos de entretiempo o invernales por su grosor y peso (en sus inicios era vestido por profesionales que trabajaban al aire libre siempre, como los mineros o los propios vaqueros del Oeste), lo cierto es que esta vez sale de sus casillas para acompañarnos también en las jornadas de calor y demostrar lo que ya venimos un tiempo vaticinando, que la moda sin estacionalidad está en auge.

Cómo lucir 'total looks denim' según las estrellas

Pensar en ello puede resultar difícil excepto si analizamos algunos de los atuendos que ya están luciendo muchas de las chicas que más inspiran en moda. Más allá de la infinidad de combinaciones posibles que ofrecen en invierno, los total looks denim llegan en verano en propuestas que son ligeramente más finas, siluetas con menos tela, y casi siempre, combinaciones atrevidas. Una de las que mejor lo demuestran es Aitana. La cantante catalana es asidua a lucir el tejido denim de pies a cabeza, pero ella tiene claro cuál es el combo de estilo infalible. En los días que no hace un calor sofocante, combina pantalones holgados o baggy con partes de arriba que no tapen demasiado el cuerpo. Puede ser tanto un chaleco cerrado, como, la mejor opción: un corpiño estilo corsé palabra de honor, para que los brazos transpiren y liberemos la zona superior del tronco para resistir el calor. Tanto una combinación, como la otra, resultan dos opciones ideales para ocasiones informales.

Si los termómetros elevan más sus temperaturas, aparecen ideas que nunca fallan. Por un lado, la que hemos visto recientemente lucir a Sydney Sweeney. Tal y como sabemos, la actriz de Euphoria es seguidora de las tendencias más actuales, por eso ella ha hecho un 2x1 conjuntando su pantalón largo holgado vaquero con un top estilo pañuelo atado en la espalda, es decir, con una pieza con forma triangular invertida que deja parte de la cadera, la espalda, y los hombros al aire libre. Una alternativa a la de Aitana que funciona muy bien también para subirse a unos tacones y llevar por la noche.

Un total look denim para cada ocasión

A veces ocurre que no tenemos dos piezas de tejido vaquero que sean del mismo color, o al menos parecido. En el caso de ser así, la tiktoker Meredith Duxbury nos ha enseñado en su llegada al Festival de Cannes cómo no se pierde ella seguir esta corriente de estilo. Lo hace de la manera más fácil y clásica, la menos atrevida y la que parece más acertada tanto para ir a trabajar, como para algún evento diruno. Ella acudió al photocall del certamen cinematográfico durante el día enfundada en un precioso vestido recto vaquero midi que acentuaba sus curvas, también sin mangas, y lo combinó con calzado plano rojo y un bolso a juego. Aunque la creadora de contenido escogió un diseño hasta casi los pies, en su versión mini resultaría incluso más acertado para la temporada.

Por si todos estos nombres no resultaran suficiente inspiración estilística, una de las mujeres que más eco tienen en el mundo de la moda a nivel mundial ha sido la encargada de confirmar la tendencia. Coincidiendo varias veces con conjuntos del mismo carácter, pero alternando los azules del tejido vaquero, Carlota Casiraghi también ha optado por lucir cazadora vaquera abrochada de manga corta, a modo top, con pantalón recto de cintura alta a juego. Un combo que ya lució en el pasado, pero en lugar de con bailarinas, con stilettos. Y, ya sabemos: todo lo que luce la monegasca es sinónimo de acierto.

Ejemplos de looks formados por prendas vaqueras de pies a cabeza hay muchos. Estos cuatro han sido tan solo algunos de los más vistosos de las últimas semanas, pero en redes sociales también hemos visto otros muchos de consultoras de moda que apuestan por faldas mini con chalecos, vestidos de cuello halter abotonados en el corpiño con faldas en vuelo, e, incluso, pichis y petos. Opciones hay tantas como nuestra imaginación alcance. Solamente hay dos normas a seguir: por un lado, que el color azul de las prendas sea prácticamente el mismo. Por otro, prescindir de mangas largas (y si es bandeau o palabra de honor mejor), siluetas ajustadas y chaquetas latosas que, en lugar de protagonizar nuestros looks con éxito, los estropeen e incomoden.