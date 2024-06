Hablamos con Eugenia Silva: 'Las mujeres españolas tienen algo especial que se ve en pocos países'

Es una de nuestras top models más reconocidas a nivel internacional, ha llegado a conquistar a Óscar de la Renta y otros tantos diseñadores emblemáticos, ha posado para los mejores fotógrafos y protagonizado más de doscientas portadas en todo el mundo... Eugenia Silva puede presumir de contar con una asentada trayectoria en la industria de la moda, la cual le ha llevado a vivir en ciudades como Nueva York. Precisamente la Gran Manzana es una de las inspiraciones de su último proyecto, que no tiene lugar frente a la cámara, sino tras ella. Su inquietud por trabajar en distintos ámbitos de este sector no es nueva, puesto que posee su propia productora audiovisual y ha colaborado con diferentes firmas como diseñadora. Ahora, presenta una colección de gafas de sol -accesorio que, confiesa, es su preferido para transformar un look en verano- junto a la firma española Multiópticas. Se trata de una cápsula que toma como referencia el estilo de cuatro lugares que poseen un significado muy especial para Eugenia: la citada Nueva York, París, Formentera y La Dehesa. Hablamos con ella para conocer de primera mano estos diseños y por qué son tan importantes estos lugares en los que, como no podía ser de otra manera, ha fotografiado la campaña con ayuda de su madre, María Eugenia Hernández Mancha, y su maquilladora, Inés Castaños.

VER GALERÍA

Llevas muchos años dedicada al mundo de la moda, industria que conoces desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, en esta ocasión has tocado un palo menos habitual y te has lanzado al diseño de gafas. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó de este proyecto cuando te lo presentaron?

La experiencia ha sido maravillosa de principio a fin. Siempre he estado delante de las cámaras y mi parte más creativa en relación con el producto estaba latente pero nunca la había desarrollado. Cuando me dieron la oportunidad de poder ser yo la que escogiese los modelos, decidiese sobre monturas, colores etc… fue para mi muy gratificante y una nueva aventura. Quise involucrarme en todas las fases que ha tenido la creación de esta colección y que fuese 100% yo.

¿Te apetecería lanzar tu propia firma de moda o accesorios en un futuro o prefieres las cápsulas puntuales?

Por ahora, viendo todo el trabajo que tiene detrás, prefiero centrarme únicamente en cápsulas puntuales. The Crew, mi productora de moda, ya me da la parte creativa detrás de las cámaras y así son más especiales porque no suelo hacerlo.

- Eugenia Silva nos recibe junto a sus hijos en su paraíso de Formentera

VER GALERÍA

Multiópticas es un claro ejemplo del éxito del ‘made in Spain’ dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Qué crees que aporta la moda española para haberse convertido en todo un referente mundial?

Llevo trabajando con Multiópticas mucho tiempo y para mi ya son como mi familia, después de tantas horas y viajes juntos. Han conseguido convertir un objeto cotidiano y tan necesario para algunas como yo, como son las gafas de ver, y elevarlo a la categoría de moda. Son ahora un objeto de deseo. El saber hacer, el trabajo minucioso y la capacidad de innovar son varias de las aportaciones que da este sector español al mundo.

Has querido inspirar esta colección en cuatro lugares muy significativos para ti: Nueva York, París, Formentera y La Dehesa. ¿Qué tienen de especial?

Son los cuatro sitios que mejor me representan. Nueva York es la ciudad donde viví 18 años y que más me gusta del mundo, París es la cuna de la moda y donde he tenidolos desfiles más memorables de mi carrera. Formentera es mi desconexión absoluta y por último, La Dehesa, mi campo en Extremadura que me conecta con la naturaleza muchísimo.

¿Cómo has plasmado la esencia de cada uno de estos enclaves en los diseños?

Con la ayuda de los diseñadores de MÓ, que entendieron desde un principio lo que cada lugar significaba y pudieron plasmarlo conmigo. Además, las fotos están hechas por mi madre, Inés (mi maquilladora)… Victoria, de The Crew, también me hizo vídeos y hemos rescatado algunos que había grabado mi padre en la Super8 de pequeños. Ha sido una experiencia muy bonita y un recorrido vital, muy entrañable hasta llegar a la colección y la campaña. Todo muy orgánico y natural para que la campaña acompañe a esa esencia tan única de cada lugar.

- Hablamos con Eugenia Silva, el 'talento' de la moda

VER GALERÍA

Si solo pudieras llevar unas gafas para todo el verano, ¿qué modelo elegirías?

Es imposible escoger solo una. Si quisiese algo más llamativo, las de Formentera y si quisiese algo más discreto, las de La Dehesa.

¿Qué importancia le das a los accesorios en tus looks? ¿Cuáles son tus preferidos para transformar un conjunto sencillo?

Con el paso del tiempo, tiendo a vestirme cada vez más minimal en mi día a día. Priorizo mucho las calidades, los patrones… y para levantarlos, siempre escojo accesorios potentes. Un mal complemento puede arruinar un look. Entre mis imprescindibles, mi collar que llevo a todas partes con mis amuletos y algunas deportivas. Como normalmente estoy en producciones, necesito llevar ropa cómoda y mis hijos me están metiendo dentro del mundo de las zapatillas de deporte, con sus ediciones limitadas, etc.

¿Cuáles son tus planes para este verano?

Descansar. Llevo todo el año trabajando mucho y me apetece desconectar en Formentera.

VER GALERÍA

¿Qué prendas y accesorios no van a faltar en tu maleta de playa estas vacaciones?

Todo muy fresquito, mucho lino, vestidos vaporosos… y, por supuesto, mis gafas de sol.

¿Cuál es tu look comodín para los meses de calor, ese con el que sabes que nunca fallas sea cual sea la ocasión?

Si tuviese que decir una sola prenda que me salva, diría la camisa ancha. Me sirve tanto para una reunión arreglada o cena, como para abrirla y ponerme un bikini por debajo en la playa.

VER GALERÍA

Estamos en plena temporada de eventos y es imposible no preguntarte por looks de invitada, puesto que los tuyos son siempre muy inspiradores. ¿Cómo es tu proceso al elegir estilismo para una boda o cita especial?

El proceso es muy bonito. A partir de una idea que veo con mi estilista, analizamos el dresscode, hacemos fittings para probar diferentes formas y colores… Desde que empezamos con la idea hasta el día del evento, hay mucho trabajo por detrás de coordinación.

No son pocas la personas que te consideran la mujer más elegante de nuestro país pero, ¿quién es para ti la española más sofisticada?

Muchas gracias por el cumplido. Lo cierto es que no hay una en concreto, si no que suele gustarme gente que veo por la calle de paseo, cenando en un restaurante… Las mujeres españolas, por lo general, tienen algo especial que se ve en pocos países.

VER GALERÍA

Y, hablando de mujeres elegantes, ¿cuál es el mejor consejo que has aprendido de tu suegra, Marisa Yordi?

Es una mujer tan elegante, con un armario tan maravilloso… Diría que invierta en piezas que me van a durar toda la vida. Esas que se van a poder heredar.

Y, a nivel internacional, ¿alguna estrella que te inspire con sus looks de alfombra roja?

Me quedaría con Sofía Coppola, porque me inspira toda ella con su talento y su visión artística.