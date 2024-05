El look de madrina de la madre de Eugenia Gil Muñoz: vestido 'retro' y el tocado más especial de la boda Los detalles del estilismo que ha lucido en la boda de su hija con Javier García-Obregón

No es lo habitual, pero desde luego es precioso: contar con las dos madres de los novios como madrinas de boda es un homenaje de lo más especial. Esa ha sido la elección de Javier García-Obregón y Eugenial Gil Muñoz, que han querido contar con Paloma Lago y Julia como co-protagonistas de su enlace. Tras siete años de relación, la pareja se ha dado el "sí quiero" hoy 1 de mayo en la iglesia San Fermín de los Navarros, en Madrid, hasta la cual han llegado acompañados de sus respectivas madres. Un papel importantísimo que ambas han cumplido con creces, también en lo referente a su atuendo. Si Paloma Lago impactaba a su llegada con un vestidazo asimétrico, su ya consuegra no se ha quedado atrás. De hecho, las dos, igual que la novia, han escogido a la misma diseñadora para sus looks.

Dicta el dress code clásico que las invitadas a una boda no deben vestirse de colores claros, aunque cambia en el caso de las madrinas: estas gamas suaves pueden ser una opción ideal. Así nos lo han demostrado hoy Paloma Lago -en verde menta, como la corbata de su hijo- y Julia, que ha escogido el rosa palo para su look. Firmado, como el de la otra madrina y la novia, por Anna Margo -directora creativa de AnmarGo-, su vestido combinaba a la perfección con su melena rubia, además de favorecerle muchísimo gracias a su silueta.

Con hombreras marcadas, cuello 'pussy bow' con escote lágrima, cuerpo ajustado y falda plisada hasta el suelo, el vestidazo que Anna Margo ha ideado para la madre la novia tiene cierto aire retro precioso. Además, Julia lo ha acompañado con uno de los tocados más bonitos del día: una diadema de plumas con rejilla de plumeti que sienta muy bien cuando, como ella, queremos llevar el cabello suelto pero retirado del rostro.

La madrina ha completado el look con accesorios dorados -bolso de mano, también de estética vintage, y sandalias, hija que su hija- y unas impresionantes joyas entre las que destacaban dos anillos protagonizados por una perla y un brillante. Un colofón perfecto para un estilismo que, seguro, inspirará a muchas madrinas esta temporada.