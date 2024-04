¿Visibiliza la moda la maternidad más que antes? El textil comienza a tener en cuenta a las madres

En su debut al frente de Chloé, Chemena Kamali salió a saludar sobre la pasarela de la Semana de la Moda de París al público. Mientras corría por tal centro de miradas, su hijo pequeño no pudo evitar correr hacia ella y ambos se fundieron en un abrazo que, en cuestión de segundos, se convirtió en uno de los momentos más virales de las últimas fashion weeks gracias a las grabaciones de todos los influencers, diseñadores y expertos en moda que estaban allí presentes.

Este momento tan tierno pudiera parecer un acto normal si no fuera porque desde comienzos de estas grandes citas de moda, los desfiles se regían siempre por normas super estrictas en las que los infantes apenas tenían cábida. Más allá de tales eventos, ser madre siempre ha sido una piedra en el camino de cualquier diseñadora o mujer que trabaje en moda. Si bien, ya de por sí, la industria sigue estando bajo un techo de cristal y dominada por hombres (no hace falta más que ver quiénes están al frente en los últimos nombramientos de las grandes casas de lujo: de todos los directores creativos con los que ha contado Kering desde 1995, tan solo cinco han sido mujeres), lo cierto es que la conciliación familiar nunca ha estado bien vista en el textil.

Aunque si tenemos en cuenta el peso que la mujer siempre ha transportado a sus espaldas por su género podíamos imaginar que la desigualdad también estaría presente en este ámbito, un estudio realizado por Granary 1, y que podemos leer en el artículo de su web, Fashion. It's a white man's world. Here's why. (traducido del inglés como "Moda. Es un universo de hombres blancos. Aquí el por qué") nos lo confirma. Tras entrevistar a varias mujeres que se dedican a universo de la ropa y todo lo que le rodea, concluye que la mayoría ha sido "tratada de manera diferente, considerada menos dedicadas o capaces debido a sus responsabilidades familiares". Pero aún hay más, pues muchas de ellas afirmaron ocultar tener hijos, y otras fueron directamente descartadas en el proceso de selección atribuyendo el motivo de exclusión por la alta exigencia que requiere el trabajo y, por tanto, la incompatibilidad que supone con la conciliación familiar. Hablamos de una situación que afecta a directoras creativas, modistas, modelos, responsables de comunicación e, incluso, rostros que inspiran en estilo y consultoras de moda que se han visto rechazadas por determinadas marcas a la hora de promocionar sus productos por vincularse ya con un entorno familiar.

De mujeres que desfilan con bebés a posados con los hijos

En contraste con estos datos, afortunadamente hay empresas que están empeñando sus esfuerzos en empoderar a la mujer de puertas adentro con diferentes iniciativas que incentivan la paridad, y otras lo hacen incluso de puertas afuera. En los últimos tiempos hemos asistido a un gran número de campañas publicitarias que optan por madres e hijos juntos en una misma campaña, por pasarelas que sientan en sus front rows a los hijos de celebrities de renombre, e incluso firmas que van un paso más allá y presentan mujeres conocidas desfilando con sus bebés en brazos, como fue el caso de Yolanda Font (pareja de Antonio Carmona) en el desfile de María Lafuente en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid de 2022, cuando modeló sosteniendo en brazos a su hijo de cinco meses. También, y más recientemente, este pasado febrero Collina Strada subió a pasarela a Karolina Liebers con su bebé de 17 meses.

Más reciente es el caso de Maggie Maurer. La modelo también se convirtió en tema de conversación al publicar una fotografía suya dando el pecho su bebé en el backstage de Schiaparelli mostrándonos así que, sí, se puede cosechar éxitos y aún así dedicar tiempo a la familia dentro de esta industria. Para esa misma firma también desfiló en 2023 sosteniendo en brazos un bebé robot, una oda de Daniel Roseberry al personaje de Ripley en la película de Allien que, al menos, puso en escena la maternidad. Sin embargo, ya lo había hecho antes un hombre, Frank Ocean, en la MET Gala de 2021 con otro extraterrestre bebé en su regazo. Y, aunque estos guiños a la maternidad y paternidad están muy bien para comenzar a tomar conciencia, nos falta ver más bebés reales.

¿Tiene sentido hablar de moda premamá?

Un terreno completamente diferentes es, en cambio, el de la moda premamá. Todo hay que decirlo: en este campo casi todo está ganado ya. Parte de este mérito lo tiene Rihanna, quien, tras quedarse embarazada de su primer hijo, comenzó a deleitarnos con una infinidad de looks que democratizaron la forma de vestir de las futuras madres, diluyendo los límites entre la ropa confeccionada a propósito para ellas y el resto de la humanidad. La cantante de Barbados nos demostró que no había motivos para ocultar ni avergonzarse de tener tripita, y lució tantas prendas holgadas como ajustadas e, incluso, ella puso de tendencia llevar la tripa de embarazada al aire. Eso sí, debemos decir que ya Jennifer Aniston, en su personaje de Rachel Green, lo había hecho con sus looks en los capítulos de Friends en los que esperaba un bebé junto a Ross, aunque su impacto nunca alcanzó el de la artista de Umbrella.

Tras ella, fueron muchas las consultoras de moda y mujeres que inspiran en estilo que se unieron a esta apuesta. Adriana Lima lo hizo en la alfombra roja de Cannes 2022, Sienna Miller en un evento celebrado en Londres, y Suki Waterhouse en los Premios Emmy. Ellas son tan solo tres de los muchos ejemplos que nos señalan que el sesgo de la maternidad está cambiando dentro de la industria. Nada que extrañe, pues en un momento en el que la generación Z se ha impuesto como uno de los mayores motores de cambio de los últimos tiempos desplegando gran poderío a nivel social, el feminismo ocupa uno de los intereses principales en la agenda de tareas pendientes. De momento y, aunque muy tímidamente, gracias a iniciativas como la de traer de vuelta las transparencias, todo parece señalar que vamos por buen camino.