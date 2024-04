Máxima transforma su chaqueta gris más sobria con unas impresionantes arañas de cristales

El estilo de Máxima de Países Bajos destaca por sus llamativos estampados y looks a todo color, pero en vista de que el frío todavía no desaparece del todo, la mujer del rey Guillermo Alejandro ha querido rescatar uno de sus conjuntos elegantes de color gris (tiene unos cuantos en su repertorio invernal) para acudir a un encuentro sobre la salud mental de los jóvenes y el lanzamiento de la herramienta de apoyo MIND Us, cita que ha tenido lugar en la ciudad de La Haya. La gran noticia, sin embargo, está en la pareja de arañas que ha decidido posarse sobre su chaqueta.

Máxima de Países Bajos transforma uno de sus looks más sobrios

La reina de los neerlandeses ha seleccionado un conjunto de chaqueta gris, obra de Natan, con escote redondo, hombreras, mangas francesas y una serie de pliegues en la cintura que se ciñen al torso y disimulan las hinchazones. Por si fuera poco, ha incorporado encima un cinturón de piel con cierre de lazo, enfatizando así su figura. Los pantalones de seda en un tono más claro de gris, por su silueta fluida de tipo palazzo, contrastan con la rigidez de la parte de arriba. Este tipo de trucos sutiles, pero efectivos, son recurrentes en los armarios de las mujeres de la realeza.

Las arañas de cristales que Máxima compró en su natal Argentina

Esta chaqueta es una de las preferidas de Máxima, aunque en principio puede que no lo parezca, puesto que ella adora vestir de colores vibrantes y con diseños mucho más ornamentados. Aun así, ha lucido esta pieza en multitud de ocasiones, concretamente cinco, desde la boda de príncipe Carlos Javier de Borbón y Parma (2010) hasta el concierto del Día del Rey (2016).

Y es que Máxima siempre encuentra la forma de sacar partido a los looks más sencillos y discretos, sobre todo por medio de los complementos que elige, como es el caso este mismo martes. Sobre la chaqueta de la Reina, encontramos dos arañas deslumbrantes que están elaboradas con cristales y se producen bajo demanda a mano por artesanos de su país natal, Argentina. Son parte del catálogo de la firma Celedonio, con sede en Buenos Aires.

Cada una de estas creaciones puede tardar alrededor de dos semanas en confeccionarse, así que estamos ante auténticos tesoros, por excéntricos que resulten a simple vista. La realidad es que no son los únicos bichos de Celedonio que Máxima ha adquirido en los últimos años porque, además de las dos arañas de cristales, tiene un delicado broche dorado con forma de mariposa, el cual estrenó en 2017.

En esta oportunidad, la madre de Ariane, Alexia y Amalia ha rescatado sus dos broches arácnidos con un par de pendientes a juego con forma de aro, que aportan algo más de luz a su rostro y restan monotonía a su estilismo de trabajo.

Otra forma de combinar los broches

La última vez que Máxima se decantó sus broches fue en octubre de 2018, solo que ese día los combinó con una blusa gris de escote barco y una falda lápiz cubierta de lentejuelas, elevando todavía más su look. Es imposible decir que sus accesorios pasaron desapercibidos, pero sin duda compitieron con esta segunda pieza por la atención de los fotógrafos. Han pasado seis años desde entonces y la reina de los neerlandeses ha querido darles una nueva oportunidad a las arañas como únicas protagonistas de un look más sencillo para la oficina.