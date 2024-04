El mundo de la moda llora la muerte de una de las figuras más importantes de los años 80, Claude Montana

Claude Montana, el diseñador francés icono de los 80 y 90, ha fallecido a los 76 años en la ciudad de París dejando un importante legado. La empresaria de lifestyle, Fiona Ferrer Leoni, colaboró con él siendo solo una estudiante y tuvo así la oportunidad de sumergirse en la desafiante industria de la moda de la mano de una de las más influyentes figuras de la escena francesa. La también novelista contaba precisamente a ¡HOLA! lo que para ella supuso tal experiencia en una entrevista. Al modisto se lo conocía fundamentalmente por haber redefinido la silueta de la mujer en la década de los 80. Él fue, nada más y nada menos, que el inventor de las hombreras. Además, trabajó para importantes casas de moda. En España, Paloma Lago posó con varias de las creaciones de Montana para Lanvin. El diseñador se codeó con los más importantes rostros del panorama internacional de aquella época, vistió a artistas como Cher e hizo de Carla Bruni su gran musa.

-El posado de Carla Bruni que está causando furor y el look que conjuga sensualidad y elegancia

Montana defendía los hombros XL y la cintura de avispa como requisitos de la más elegante silueta femenina. Al tiempo, él solía presentarse ante el mundo con el que definió como look Easy Rider, compuesto por chaqueta, pantalón de cuero y botas cowboy. Su verdadero nombre era Claude Montamat y nació en París en 1947. Serias dificultades financieras hicieron que la industria le perdiera la pista con el cambio de milenio. No sin antes haber hecho grandes aportaciones al universo de la moda desde su adorado Londres. Ciudad a la que se mudó atraído por los swinging sixties al no apoyar sus padres su decisión de ser diseñador.

-El transgresor e icónico estilo de Cher por su 75 cumpleaños

Sus inicios no fueron fáciles (vendió en Londres bisutería de papel maché y trabajo como cortador en la marroquinería Mac Douglas) pero finalmente acabó creando su propia firma en 1975 y consiguiendo que figuras tan importantes como Christian Lacroix definiesen sus desfiles como "grandes espectáculos". Rechazó la oferta de Dior para el puesto de director creativo y optó, en su lugar, por trabajar para Lanvin. A pesar de estas cosas, en las últimas tres décadas apenas se ha hablado de él. Una tremenda crisis económica y una turbia situación personal (con el suicidio de su mujer como epicentro) lo empujó a vender su marca cuando ya había sacado, como otras muchas grandes casas, su propio perfume también. Tan siquiera el hecho de que la cantante Alicia Keys luciese una de sus piezas en los Grammy de 2019 hizo al ave fénix renacer de sus cenizas. Él mismo era consciente de su suerte: en una entrevista concedida a la revista francesa Gala, en 2016 se lamentaba: "Me han olvidado", decía. A pesar de estas cosas, no es escaso el legado que ha dejado.

A Claude Montana debemos, por ejemplo, el concepto power dressing, que alude al caracter empoderador de la moda; las espaldas con forma de triángulo invertido, exageradamente ancho por arriba gracias a las hombreras, los looks más andróginos, los tonos vibrantes y la popularidad de las más ceñidas piezas de cuero. Grace Jones, Diana Ross, Inés de la Fressange y Cher se pusieron en sus manos. Ahora que ha fallecido se disipa el silencio que envolvió sus últimos días. Coincidendo su despedida con la clausura de la Semana de la Moda de Milán cabe solo preguntarse: ¿le rendirá alguna firma pronto un homenaje? Las redes sociales no se pronuncian pero la prensa internacional sí hace un guiño a su herencia. Solo el tiempo dirá si la industria lo aúpa de nuevo en sus hombros.