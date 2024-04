El posado de Carla Bruni que está causando furor y el look que conjuga sensualidad y elegancia

Han pasado ya dos años desde que Carla Bruni y Naomi Campbell se reunieron por última vez sobre la pasarela. Ellas fueron las estrellas del desfile de Tod's Primavera/Verano 2023 en Milán. Pero tanto una como otra podrían desfilar cuando quisieran de nuevo y no nos extrañaría lo más mínimo verlas defender, con la clase que les es característica, una de las más innovadoras propuestas de alguna de las 160 apuestas que este año, por ejemplo, se han presentado en la ciudad italiana. Carla Bruni no ha querido perderse este año la cita con la moda en Milán. Ha asistido con un look de lo más sexy y ha demostrado que la sensualidad no está reñida con la elegancia.

-Nicolas Sarkozy se pone romántico y habla como nunca de Carla Bruni: 'Fue una primera dama excepcional'

Cuando se cumplen, nada más y nada menos, que 20 años del lanzamiento del single más aclamado de la también modelo, Quelqu'un m'a dit, Bruni ha presumido de silueta con un dos piezas de camisa satinada marrón chocolate y falda midi al tono con pronunciadas aberturas laterales. Un estilismo firmado por el diseñador francés Clement Lomellini. Lo ha combinado con un abrigo de estampado Herringbone que ha lucido sobre los hombros y un cinturón XL de hebilla y apliques geométricos dorados.

-De Inés Domecq a Carla Bruni: los mejores looks de las invitadas a la boda de Catalina Vereterra y Javier Prado

En materia de accesorios, la modelo se ha decantado por un bolso tipo bandolera de piel en color negro, unos salones al tono y sus características gafas de sol cuadradas de gran formato. En cuanto al maquillaje, la mujer de Nicolás Sarcozy ha lucido un look discreto en tonalidades tierra del que el ahumado de ojos ha sido claro protagonista. Detrás de este beauty look está Massimo Serini, el hair and make up artist que se encargó también del espectacular peinado y maquillaje de Michelle Jenner en el estreno de la serie Berlín, el spin-off de La casa de papel, en Italia. Además, es el responsable también del último corte de pelo de Paz Vega, ese que la ha llevado a ser considerada la española que mejor lleva el pelo corto.

El de Carla Bruni en Milán ha sido un look redondo con el que, además, ella se ha sentido especialmente cómoda. La prueba la tenemos en los sensuales posados que la modelo ha protagonizado en el coche que la ha llevado de camino a los desfiles. A sus 56 años, la compositora puede presumir de una figura espectacular.